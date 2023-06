Igralka o uspehu serije: Mislim, da se energija med igralci vidi na ekranu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri spremljate novo turško serijo Zapeljivec, ki je takoj po prihodu na male ekrane postala izjemno gledana v številnih državah, kjer so serijo predvajali. Simpatična glavna igralka Afra Saracoglu je razkrila, kaj je po njenem mnenju glavni razlog za ta uspeh.

V seriji navdušujeta glavna igralca Mert Ramazan Demir in Afra Saracoglu, ki se dobro poznata že od prej, zato so njuni prizori še bolj prepričljivi in se dobro znajdeta v vsakem položaju. Prav zato lahko med glavnima likoma v seriji Zapeljivec vidimo posebno kemijo. Kljub temu nihče ni pričakoval, da bodo gledalci serijo sprejeli tako dobro.

"Seveda smo bili zelo veseli, da je serija doživela tak uspeh v tako kratkem času. Ker res trdo delamo. Da so tako hitro vidni sadovi našega dela, nas resnično motivira in osrečuje," je o tem povedala simpatična Afra Saracoglu.

Igralka je še povedala, da je bilo snemanje prijetno in da je bila med delom zelo zadovoljna: "Zelo nam je bilo udobno. Mislim, da se energija, ki vlada med nami igralci, odraža tudi na televizijskem zaslonu. Zato smo tako srečni."

Afra Saracoglu, ki je zaradi svojega igralskega talenta in lepote trenutno ena najbolj priljubljenih turških igralk, je še priznala, da je serija Zapeljivec eden od projektov, ki se ji bo za vedno vtisnil spomin.

Serijo z naslovom Zapeljivec (Yali Capkini) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 17. uri. Vsak večer pa nato ob 20. uri ne zamudite še zabavne kuharske oddaje Riba, raca, rak!

