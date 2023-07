Kuharski mojster priporoča: Ta izziv bi morali doma vsi poskusiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate drugo sezono tekmovalne oddaje Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef), v kateri je v vlogi sodnika tudi kuharski mojster Richard Blais. Ta je vsem ljubiteljem oddaje predlagal preprost izziv, ki jim bo pomagal popestriti kuhanje in obenem nadgradil njihovo znanje.