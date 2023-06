Ramsay razkril najtežji izziv, ki tekmovalce čaka na Kuharskem mojstru: Naslednja stopnja

Od ponedeljka do petka ob 20. uri lahko na Planetu spremljate drugo sezono tekmovalne kuharske oddaje Kuharski mojster: Naslednja stopnja. Kaj bo v novi sezoni za tekmovalace največji izziv, je razkril avtor oddaje in eden najbolj znanih kuharjev na svetu Gordon Ramsay.

V oddaji Kuharski mojster: Naslednja stopnja se tekmovalci s kuharskimi izzivi spopadajo v treh različnih kuhinjah, ki so razporejene v treh nadstropjih. Spodaj je na voljo najosnovnejša oprema in tekmovalci se morajo znajti z najosnovnejšimi sestavinami, čisto na vrhu pa imajo tekmovalci na voljo najbolj vrhunsko opremo, ki jo premorejo profesionalne kuhinje, in najbolj vrhunske sestavine.

Trije sodniki v šovu Kuharski mojster: Naslednja stopnja: Nyesha Arrington, Gordon Ramsay in Richard Blais. Foto: Planet TV

S tem formatom je kuharski mojster Gordon Ramsay hotel prikazati, da pravi preizkus za velike kuharske mojstre ni v tem, kaj lahko naredijo v najboljših okoliščinah, ampak kakšno kuharsko čarovnijo lahko ustvarijo v najslabših.

Število tekmovalcev se je v drugi sezoni, ki jo trenutno lahko spremljate na Planetu, povečalo s 15 na 18 in tudi to sezono so med tekmovalci profesionalni chefi, kuharji, ki to počnejo za hobi, kuharski zvezdniki z družbenih omrežij in lastniki tovornjakov s hrano.

In kaj bo v novi sezoni za udeležence tekmovanja, katerega zmagovalec bo bogatejši za četrt milijona dolarjev in enoletno izobraževanje pri treh sodnikih iz šova, po mnenju avtorja formata oddaje Gordona Ramsayja najtežje? Bo to kuhanje v najskromnejši kuhinji v prvem nadstropju?

"Je prva stopnja res tako zahtevna? Mislim, da je moja najljubša od vseh! Rekel bi, da bodo nepričakovani izzivi sredi posamezne preizkušnje letos res zahtevni. Predstavljajte si, da kuhate jed in imate vse načrtovano, nato pa bum. Vključiti morate še eno naključno sestavino. To je lahko blagoslov ali prekletstvo, odvisno od tega, kakšne sestavine vam je uspelo nabrati na začetku posameznega izziva," je razkril Ramsay, ki ga lahko v oddaji Kuharski mojster: Naslednja stopnja spremljate od ponedeljka do petka na Planetu.

Kuharsko oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do petka ob 20. uri.

