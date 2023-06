Še najstrožji kritik v tej oddaji je ostal brez besed … #video

Nejc Špeh je Adrijano Kamnik, Igorja Mikiča, Alenko Husič in Tina Vodopivca sprejel v svojo malo domačo konobo, ki jih je že s svojo opremljenostjo in domačnostjo povsem prevzela. Za predjed jim je nato postregel domače sušene mesnine in vloženo zelenjavo, ki ji je nato sledilo svinjsko meso, pripravljeno izpod peke, za konec pa je postregel še panna cotto s kakijem.

Gostje so bili navdušeni že pri predjedi, Igor Mikič pa je nato, ko je poskusil še glavno jed, podal svojo vmesno strokovno oceno: "Hladna predjed je bila vrhunska. Imaš srečo, da odraščaš na taki kmetiji, kjer vse pridelujete sami. Ostal sem brez besed. Čisto desetko pa dobiš za tole izpod peke, tole svinjino s krompirjem. Res vrhunski okus. Kapo dol!"

Nejc se je Igorju lepo zahvalil, v šali pripomnil, da se je splačalo dati Igorju sto evrov, da ga je tako pohvalil, dodal pa še: "Mislim, da je vrgel oko na Istro. On bo prišel sem dol lovit naše srne. To je njemu zadišalo, se mi zdi. On želi priti dol in še tukaj pobirati te naše, tako da dekleta, pazite se, prihaja Igor!"

Igor je priznal, da je bil tokrat tako navdušen nad jedmi, da je pred samim obedovanjem povsem pozabil na to, da se zahvalijo za hrano. Nejc je tako to storil pozneje, Igor pa je še na samem iskreno povedal: "Danes sem prvič tako zadovoljen, ker je upravičeno. Pri preostalih ni bilo. Jaz bi bil z veseljem tako zadovoljen, ampak ne morem. Jaz sem kuhar, jaz sem kritičen. Jaz vem, kaj je dobro in kako se to servira. Pri preostalih žal nisem mogel dati višje ocene, Špeh pa mislim, da jo bo danes dobil."

Njegova napoved se je naposled tudi uresničila, saj je Nejcu brez dvoma namenil čisto petico! Tudi Adrijana in Alenka sta njegovo pojedino ocenili z najvišjo oceno, Tin pa mu je sicer namenil štirico, ampak še vedno je Nejc Špeh z 19 točkami absolutni zmagovalec zadnjega tedna oddaje Riba, raca, rak.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

