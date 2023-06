"Danes me bo težko zadovoljila" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kuharski predpasnik si bo v oddaji Riba, raca, rak ob 20. uri nadela pevka Alenka Husič. Svojim gostom bo pripravila trihodni grško obarvan meni, eden od njenih gostov pa je že na začetku povedal, da se spozna tudi na grško kuhinjo in da misli, da bo gostiteljica težko izpolnila njegova pričakovanja.

Alenka Husič se je odločila, da bo Nejcu Špehu, Adrijani Kamnik, Tinu Vodopivcu in Igorju Mikiču nocoj pripravila prav poseben grško obarvan večer. Vse bo v modro-belih odtenkih, prav tako bodo grškega izvora vse jedi, ki jih bo vključila v svoj trihodni meni.

Najzahtevnejši kuharsko podkovan kritik je, še preden je poskusil katero od jedi, strogo napovedal: "Jaz sem bil v Grčiji dvakrat. Enkrat na Krfu in enkrat na Rodosu. Imel sem se fantastično. Potoval sem po celem Rodosu, okušal hrano, tako da bo imela Alenka zelo težko nalogo, ker jaz poznam grško hrano in me bo težko zadovoljila."

Bo Alenki uspelo izpolniti njegova pričakovanja?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.