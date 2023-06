Nekdanji exatlonovec razočaran: Malo več sem pričakoval #video

Igor Mikič je kuharsko najbolj podkovan član skupine v zadnjem tednu oddaje Riba, raca, rak. Tega se je močno zavedala tudi Adrijana, saj jo je med pripravljanjem večerje najbolj skrbelo, kaj bo o jedeh povedal on. Igorja pa je razočarala že s predjedjo.

"S salamo nimaš kaj zgrešiti," je bila prepričana, preden je postregla prvi hod. Vsak je dobil štiri rezine salame, domačo skuto in dve rezini rženega kruha. Vse, kar je bilo na krožniku, je bilo izdelano na sosednji kmetiji. Nejc Špeh je bil sicer malo skeptičen nad količino, a mu je Adrijana hitro prinesla repete, Igorja pa je zmotilo nekaj drugega:

"Tale predjed je bolj taka, kakor da bi sestavljal omaro. Nič ni bilo kuhanja, samo te sestavine si sestavila." Pevka se je branila, da je bistvo tega krožnika domačnost, "da sem šla do bližnjih kmetov in prijateljev, od katerih je vsak nekaj dal za njih". Čeprav je Igor pritrdil, da je to lepo, pa je na samem povedal: "Taka hladna predjed, kot je bila pa danes ... Ne vem. Adrijana, no, prosim. Malo več sem pričakoval, res."

Adrijana tudi z glavno jedjo ni popravila vtisa, saj se je Igorju zdel piščanec v smetanovi omaki z lisičkami preveč običajna jed, pri kateri ne moreš storiti napake, obenem pa jo lahko ješ povsod. Nekaj več navdušenja je sicer požela s sladico, ki je od nje zahtevala kar nekaj dela, še vedno pa ji je Igor namenil skupno oceno 2.

Preostali gostje so bili s svojimi ocenami bolj prizanesljivi in Adrijani je naposled uspelo zbrati 16 točk, kar pomeni, da si z Igorjem trenutno delita prvo mesto.

