Damjan Murko je med večerjo planil v jok #video

Damjan Murko je s pripravo večerje za Miho Hercoga, Katayo, Andrejo Košir in Franka Bajca poskrbel za edinstveno izkušnjo. Ves večer je bil za goste prava VIP-izkušnja, med katero pa ni manjkalo ne smeha ne solz.

Franko je med večerjo gostitelju postavil zelo osebno vprašanje: "Kaj pa tebi pomeni družina in kako to usklajuješ s poslom?" Damjan se je lotil pojasnjevanja, kaj hitro za tem pa se je pevec tako raznežil, da je potočil nekaj solz. Na samem pa je nato dejal:

"Moram priznati, da sem v zadnjem obdobju kar redko z otrokom in ženo zaradi obilice dela. Moj sin je učlovečenje tega, kar sem jaz. To je moj človek, človek moje krvi. To je sicer človeček zase, ki ga nikoli ne izpostavljam in ne razkazujem v medijih. Ga pokažem in ga ne skrivam, kar je logično, ker sem normalen in ponosen starš."

Gostom je nato zaupal, da je biti oče njegovo prvo poslanstvo, drugo pa to, da je umetnik. "Ob koncu tedna imam po sedem nastopov. Včasih sem ne samo telesno, ampak tudi čustveno izpraznjen. In pride trenutek, ko se lahko čustveno tudi zlomiš, čeprav sem zelo močan," je še priznal.

Četverici je za mizo razkril, da je pri družini najlepše to, da veš, da te, ne glede na to, kaj se zgodi, vedno nekdo čaka. "Kocine so mi šle pokonci," je priznala Kataya, raznežila pa se je tudi Andreja: "Nisem pričakovala, da se bo Damjan zjokal. Tudi meni je postalo toplo pri srcu. So se mi kar orosile oči. Škoda, no, mi je kar malo žal, da ga takrat nisem šla objet."

Damjan je s svojo iskrenostjo pridobil še večjo naklonjenost gostov, s pripravo trihodne večerje pa veliko pohval. Medtem ko so mu zanjo trije gostje namenili petico, pa je bil Franko malce bolj strog in je večerjo ocenil s štirico. Damjan je tako z 19 točkami osvojil drugo mesto, prvo pa si ta teden delita Andreja Košir in Franko Bajc.

