Franko Bajc navdušil tudi s kuharskimi sposobnostmi #video

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravil Franko Bajc, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupal. Kako so gostje ocenili njegovo pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Zelenjavna burja (zelenjavna mineštra)

Sestavine:

korenje

čebula

por

peteršilj

cvetača

krompir

brokoli

prosena moka

maslo

sol

poper

Navodila:

Zelenjavo narežemo na enakomerno velike koščke in jo skuhamo v vodi. Po okusu dodamo maslo, sol in poper. Proseno moko uporabimo za zgostitev, da juha pridobi malo kremne kakovosti.

GLAVNA JED: Tatova specialiteta

Sestavine:

šparglji

pljučna pečenka

maslo

krompir

rožmarin

česen

poper

sol

olivno olje

Navodila:

Meso narežemo na debelejše kose ter ga posolimo in popopramo. Zavežemo po zunanjem delu, da zrezek malo stisnemo. Začinimo ga s poljubnimi zelišči in ga na maslu popečemo po želji gostov. Krompir olupimo in narežemo na enakomerne kose. Najprej ga skuhamo v vodi. Pripravimo pekač in ga obložimo s folijo, s katero bomo tudi prekrili krompir. Stroke česna stisnemo in jih cele položimo zraven krompirja. Posolimo in popopramo ter izdatno prelijemo z olivnim oljem. Dodamo še svež rožmarin in pokrijemo z aluminijasto folijo. Postavimo v pečico (brez peke, samo kot izolacija).

SLADICA: Hlebček ljubezni

Sestavine za testo:

600 g moke

1 celo jajce

1 rumenjak

ščepec soli

sladkor

1 kvas

3 dl mleka

2 žlici masla

žlica olja

Sestavine za posip:

domači mleti orehi

cimet

sladkor

kisla smetana

Navodila:

Moko presejemo. Dodamo jajca, sol in sladkor ter ščepec ljubezni. Mleko segrejemo in v njem raztopimo maslo ali olje. Pazimo, da mleko ni prevroče, in dodamo še kvas. Nato začnemo s prvim gnetenjem. Ko se testo dodobra premeša, ga damo prvič počivati nekam na toplo. Nato ga spet pregnetemo in pustimo, da se malo "odpočije". Na koncu testo razdelimo na dva hlebčka in ga kuhamo v loncu (na pari) 30 min. Domače orehe stremo in zmeljemo. Kislo smetano namažemo na narezane kose testa, posujemo s sladkorjem, cimetom in orehi.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. V svoje kuhinje nas bodo ta teden povabili Damjan Murko, Kataya, Miha Hercog ter exatlonovca Andreja Košir in Franko Bajc.

