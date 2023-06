Damjan Murko neprizanesljivo: Slabšega krompirja še nisem jedel #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, se je z izzivom priprave večerje za pet prva srečala pevka Kataya. Medtem ko se je izkazala pri predjedi, pa so bili njeni gostje precej nezadovoljni s prilogo pri glavni jedi.

Kataya je za glavno jed izbrala pire krompir in piščančje zrezke, pripravila pa ju je po babičinem receptu. "Sem zadovoljna, razen s krompirjem. Prekuhal se mi je, ker smo vmes počeli druge stvari," je priznala Kataya.

To pa ni pokvarilo dobrega vzdušja na večerji in medsebojnega spoznavanja gostov. Franko je presenetil vse prisotne, ko je razkril, da v prostem času bobna in da je posnel že tri zgoščenke. "Saj jih ima več kot midva," je Damjan Murko v smehu dejal Katayi, na samem pa navdušeno dejal, da je med večerjo ugotovil, da so vsi povezani z glasbo. "Upam, da bo na kakšni večerji priložnost, da se v glasbi tudi kaj pokaže," je dodal Franko.

Kataya je nato tudi gostom priznala, da je želela njihovo lakoto čim bolj potešiti že s predjedjo, če bi se ji kaj ponesrečilo pri glavni jedi. Sama je že prej priznala, da ji krompir res ni uspel, kar so opazili tudi gostje.

Andreja Košir je dejala: "Prepričana sem, da je njena babica to pripravila malce bolj okusno." Tudi Miha ni izrazil navdušenja: "Krompir je bil pogojno užiten." Najbolj neprizanesljiv pa je bil Damjan Murko: "Jaz slabšega krompirja še nisem jedel, meso pa je bilo v redu. Je pa res, da če se ji ta krompir ne bi ponesrečil, o čem bi danes pravzaprav govorili? Lahko bi govorili samo še o meni."

Kataya si je s svojo trihodno večerjo na koncu prislužila 15 točk, že nocoj pa se bo v boj za najvišjo oceno podal Miha Hercog, ki prav tako ni najbolj vešč v kuhinji in bo večerjo za pet pripravljal prvič.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.