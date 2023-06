Tako se je Tinkara Kovač pošalila na račun Tanje Ribič in s tem ustvarila novo jed #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tinkara Kovač je svojim gostom za glavno jed pripravila hobotnico in krompir z blitvo, za Tanjo Ribič pa je pripravila prav posebno prilogo. "Zdaj sledi pa ena lumparija. Komaj čakam, da vidim njen izraz na obrazu," je nagajivo dejala, preden je svoji gostji postregla kajmak in marmelado.

"Mislim, da imate v vaši hiši za zajtrk, kosilo in večerjo vedno na mizi tole začimbo, zato sem ti jo pripravila," ji je dejala ob tem, Tanja pa je samo planila v smeh. Presenečenje je uspelo, Tanja pa je nato razkrila anekdoto, ki je pripeljala do tega, da je filmu nadela naslov Kajmak in marmelada: "Nekoč mi je zmanjkalo masla, zato sem moža vprašala, ali gre tudi kajmak na marmelado. Slišala pa sem samo smeh iz dnevne sobe."

Tudi Nenad Tokalić se je odločil, da bo iz radovednosti poskusil, ali se kajmak poda k hobotnici. Presenečeno je ugotovil, da se, Tanja pa je v šali dejala, da zdaj je leskovaško hobotnico. Nenavadno kombinacijo so nato poskusili še preostali gostje, vsi pa so začudeno priznali, da sestavini dejansko sodita ena k drugi.

Tinkara je bila povsem presenečena, kaj je v njihov večer prinesla ena nedolžna šala. Na koncu pa je za smeh poskrbel še Nenad, ki je dejal: "Mogoče pa kak kuharski mojster gleda to in pravi, da bo tudi sam poskusil figovo marmelado s hobotnico, da vidi, ali bo uspela. Ne moreš vedeti."

Krasno vzdušje, pogrinjek in dobra hrana so tako tudi Tinkari Kovač prinesli vseh razpoložljivih dvajset točk, kar pomeni, da si v tem tednu za zdaj deli prvo mesto s pevko Alyo. Bo nocoj tudi Špela Gornik tako uspešna, kot sta bili njeni predhodnici?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode kriminalne dramske serije Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries), ki bo sledila ob 21. uri.

