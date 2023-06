Hud zaplet v pevkini kuhinji: bodo gostje nocoj prvič ostali brez sladice? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alyo bodo na večerji nocoj obiskali Nenad Tokalić - Nešo, Tanja Ribič, Špela Gornik in Tinkara Kovač. Pevka se je odločila za morski meni, ki naj bi ga sklenil domač borovničev sladoled. Se je pa pri njegovi pripravi zgodil hud zaplet, zato je današnja sladica pod velikim vprašajem.

"Ko polagaš vse upe v določeno jed, ker veš, da je res edinstvena in res dobra, potem pa se ti sfiži," je z velikim razočaranjem dejala Alya, ko je ugotovila, da se je njej aparat za izdelavo sladoleda pokvaril. "O joj, to je pa zdaj res težava," je potarnala, ko ga je poskušala usposobiti, a žal neuspešno. "'Mašina', ki je trideset let delala, danes zataji. Pa ravno danes, ko ni treba," je še potožila.

Pevka bo sicer krizo poskušala rešiti tako, da bo sladoled dala zamrzniti v skrinjo. Pa se bo to v tako kratkem času res zgodilo ali bodo gostje morda prvič v oddaji ostali brez sladice?

