Tinkara Kovač nejevoljno: To ni bila dobra 'fora'! #video

Nenad je svojim štirim gostjam pripravil bruskete z brezglutenskim kruhom, ki jih je obložil s sirom, pršutom, paradižnikom in melono. "Res je, da je imel zelo težko nalogo, saj je moral slalomirati med vsemi našimi željami," je dejala Tanja Ribič, s čimer je merila predvsem na to, da kar tri ne smejo jesti glutena, tri tudi ne jejo mesa, ena pa ima za nameček še laktozno intoleranco.

Alya je bila nad njegovo jedjo navdušena: "Moram reči, da je Nešo pripravil take posebne, malo drugačne bruskete. Ponavadi smo vajeni teh klasičnih, recimo s pršutom in sirom, on pa je dodal malo svežine s temi melonami. Sveža in zanimiva kombinacija."

Sašo Gornik je nato zanimalo, ali je kruh spekel sam. Nešo jim je zatrdil, da je, in vse njegove gostje so bile osuple. "Premalo se hvališ," mu je dejala Tanja Ribič, Alya pa ga je takoj zatem prosila še za recept. Tinkaro je zanimalo celo, katero moko je uporabil, in Nešo je ugotovil, da je čas, da razkrije resnico: "Punce, šalim se. Te bagete sem samo kupil in pogrel v pečici."

Vse so se sicer zasmejale, le Tinkara Kovač pa je tudi nejevoljno dejala: "Ne, ni bila dobra 'fora'. Jaz sem res mislila, da bom dobila recept in da se bom zdaj lahko hvalila tam po Krasu in delala kruh brez glutena … Ccc, pa nič."

Nenadu je sicer na koncu večera pri svojih zahtevnih gostjah uspelo nabrati solidnih 16 točk, rezultat bo že danes poskušala preseči pevka Alya.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

