"Želim si samo, da bi me vsi ljudje dojemali kot žensko" #video

Med večerjo je Saša Lešnjek svojo gostiteljico Salome prosila, ali ji lahko zaupa, ali je bila sprememba spola nekaj, za kar je že od vedno čutila, da mora storiti. Salome ji je priznala, da ji je bilo težko, ker se je razkrila že pri 14 letih. "Zato sploh ne vem, kaj je omara. To sploh ni življenje. Človek mora živeti svobodno," je še dodala.

Salome je nato razkrila, da si želi predvsem tega, da bi jo vsi ljudje dojemali kot žensko, tako kot to počnejo vsi njeni prijatelji in njeni najbližji. Saša je priznala, da ona sploh ni vedela, da je bila nekoč moški. Salome pa je nato iskreno pripomnila: "Jaz sem ponosna na tega Nenada, ker je on kriv, da danes z vami sedi Salome."

David Amaro jo je kar objel, dejal, da jo ima rad, in poudaril, da se od nje lahko človek veliko nauči. "Res je velik dokaz, da če čutiš v svojem srcu, da je nekaj tvoja pot, da moraš temu slediti. Kot je rekla Salome, je šele zdaj ugotovila, da je zares srečna," je bila navdušena tudi Saša Lešnjek.

Salome pa je nato vprašala še Roka Bohinca, kaj si misli o njej in ali je bil kaj presenečen, ko jo je spoznal. Rok je priznal, da je samo o Salome sicer že prej nekaj vedel, zato je pričakoval, da bo zabavna in da bo iskreno dobro kuhala, predvsem pa se je bal, da se bo osmešil, ko ji bo on kuhal. Poudaril je, da mu je izredno všeč njena iskrenost, kar obožuje, pa je dinamika med njima z Davidom.

Je bil pa Rok izredno navdušen tudi na tem, kar jim je Salome iskreno zaupala o svoji spremembi spola: "Ona si želi, da bi njo sprejemali kot žensko in ne kot trans osebo ali osebo, ki je nekoč bila moški. To razumem, ker glede na to, koliko časa, truda in težkih trenutkov je vložila v to, je normalno, da si želi, da se jo tako dojema. Zelo lepo je bilo, ko je to razložila."

Salome pa svojih gostov ni navdušila samo s svojo iskreno povedano življenjsko zgodbo, ampak tudi s postreženo hrano. Vsak od gostov ji je namreč za harmonije okusov postreženega trihodnega menija namenil pet točk. S tem je osvojila prvo mesto tega tedna, ki pa si ga je prisiljena deliti z Niko Krmec.

