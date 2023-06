Ti znani bodo kuhali v novem tednu oddaje Riba, raca, rak

Nov teden v oddaji Riba, raca, rak bo predstavil novih pet kuharjev in kuharic, ki se bodo preizkusili v pripravi pogostitve za pet: z nami bosta igralca Tanja Ribič in Nenad Tokalič - Nešo, pevki Alya in Tinkara Kovač ter terapevtka Špela Gornik. Kdo se bo v kuhanju in postrežbi predjedi, glavne jedi in sladice odrezal bolje ter obveljal za najboljšega gostitelja oz. gostiteljico? Nov teden kulinaričnih pustolovščin se začne v ponedeljek ob 20. uri na Planetu!

Že v ponedeljek ob 20. uri se bo za štedilniki vrtela peterica novih prepoznavnih Slovencev in Slovenk. Svoje kuhinje in kuharske veščine bodo pokazali priljubljena igralka Tanja Ribič, pevka Tinkara Kovač, igralec Nenad Tokalič - Nešo, ki se ga spomnimo tudi iz humoristične serije Dragi sosedje, spolna in partnerska terapevtka Špela Gornik ter pevka Alya.

Nov teden bo morda še najbolj zaznamovala zdrava prehrana. Pevka Alya bo svoj meni zasnovala okoli kakovostnih in zdravih sestavin ter nas popeljala na morje, a žal ne bo šlo brez težav. Zdravi prehrani se zelo posveča tudi spolna in partnerska terapevtka Špela Gornik, ki nam bo hrano predstavila na drugačen način, saj je kar nekaj let živela na Kitajskem in se tudi pri kuhi drži kitajskih načel.

Tinkara Kovač nas bo medtem povabila na Kras, njen jedilnik pa bo predvsem morski. Pokazala bo tudi svojo neverjetno sposobnost, saj lahko le z vonjem ugotovi, ali je hrana dovolj slana ali ne. Da se odlično znajde v kuhinji, bo dokazala tudi Tanja Ribič, ki bo nekaj sestavin za svoje jedi našla kar na travniku. Tudi njej zdravo prehranjevanje pomeni veliko in druščino bodo pričakale sestavine, ki jih do zdaj zagotovo še niso poskusili.

V 4. tednu oddaje Riba, raca, rak bo svoje kuharske veščine pokazala tudi Tanja Ribič. Foto: Planet TV

Gostje bodo imele ta teden tudi kar nekaj omejitev pri prehrani, kar bo delalo veliko preglavic Nešu Tokaliću, saj mu bo to povsem zamajalo zamišljeni jedilnik. Nešo bo tudi prvi gostitelj v novem tednu in hkrati edini moški v tokratni skupini, prvo srečanje z gostjami, za katere poprej ni vedel, kdo so, pa bo več kot zabavno.

V oddaji Riba, raca, rak morajo znani obrazi večerjo s tremi hodi pripraviti v treh urah, radijec Klemen Bunderla pa jim naloži še poseben izziv, ki včasih povzroča več, drugič manj preglavic, vsekakor pa veliko smeha. Kulinarične podvige komentira strokovnjakinja Darja Končarevič, ki pogosto izda tudi kakšen kuharski nasvet.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu od ponedeljka do petka ob 20. uri.

