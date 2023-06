Neverjeten zaplet: v studiu Milijonarja kar naenkrat nastala popolna tema #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v tokratni oddaji, ki bo na sporedu v petek, po oddaji Riba, raca, rak, bodo svoje znanje najprej preizkušali tekmovalci, ki so se na kviz prijavili, v zadnjem delu pa bo na vroči stol sedel še Alen Kobilica, ki bo poskušal čim več denarja zbrati za njegov neprofitni center Vidim cilj, ki omogoča otrokom z različnimi razvojnimi specifikami, da se športno in kulturno udejstvujejo.

Foto: Planet TV/ Ana Kovač

Ravno takrat, ko je na vročem stolu sedel Alen Kobilica, pa se je pripetil neljubi dogodek.

Pri enem od vprašanj se je Alen odločil, da bo izkoristil eno od štirih možnih pomoči, in sicer klic v sili. Ko je Jure Alenovemu prijatelju ravno bral vprašanje, pa je v studiu kar naenkrat nastala popolna tema. Vsi prisotni so za hip obnemeli, tišino pa je prekinil glas na drugi strani telefonske linije, ki se je spraševal, zakaj mu voditelj ne prebere tudi možnih odgovorov. S tem je močno nasmejal vse v studiu. Voditelj Jure Godler mu je nato v smehu razložil, da je zmanjkalo elektrike in je zato snemanje začasno prekinjeno.

"Kaj takega pa se še ni zgodilo," je nato še dejal voditelj in tudi Alenu, ki je konec leta 2008 izgubil vid, pojasnil, da je v studiu popolna tema.

"Zdaj smo na istem. Mislim, jaz sem malo na boljšem," se je ob tem pošalil Alen in s tem poskrbel za še en val smeha v studiu. Snemanje oddaje je bilo nato nekaj časa prekinjeno, vseeno pa so epizodo še isti dan lahko posneli do konca. Ekskluzivni posnetek nenavadnega zapleta si lahko pogledate zgoraj.

Zakaj je prišlo do izpada elektrike?

Električni mrk se je zgodil zaradi nesreče v bližini snemalnega studia, ko je vozilo trčilo v transformatorsko postajo in je bil zato večji del Ljubljane nekaj časa brez elektrike. Več o dogodku si lahko preberete v članku spodaj:

Kolikšen znesek je Alenu Kobilici uspelo zbrati za dobrodelne namene, lahko preverite v zadnji epizodi Milijonarja v tej sezoni. Odprte so pa tudi že prijave za novo sezono.

Milijonar bo na sporedu v petek ob 21. uri na Planetu. Pred tem ne zamudite zabavne kulinarične pustolovščine Riba, raca, rak.

