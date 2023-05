Vozilo trčilo v transformatorsko postajo: večji del Ljubljane brez elektrike, semaforji ne delujejo #foto #video

Voznik osebnega vozila je trčil v transformatorsko postajo v Jaršah, v bližini ljubljanskih Žal. Vozilo je po trku zagorelo, voznika so prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ljubljanskim gasilcem je požar uspelo pogasiti, večji del Ljubljane pa je ostal brez elektrike. Na širšem območju Most in Bežigrada je moteno tudi delovanje semaforjev.

Po navedbah okoliških prebivalcev so okoli 18. ure slišali glasen pok, nato pa so za nekaj časa ostali brez električne energije.

Kot so sporočili s policije, je voznik osebnega vozila na Pokopališki ulici zapeljal čez krožišče Žale in nato z vozišča na zelenico do transformatorske postaje, kjer je trčil v objekt, vozilo pa je zagorelo. Voznik, ta je vozilo zapustil, je potreboval zdravniško oskrbo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju.

Vzrok in okoliščine dogodka še niso v celoti pojasnjeni, do njega pa bi lahko prišlo tudi zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja voznika, so še zapisali na policiji, kjer nadaljujejo zbiranje obvestil.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Motena oskrba z elektriko

Na širšem območju Most in Bežigrada je še vedno motena oskrba z električno energijo, moteno je tudi delovanje semaforjev, zato policija voznike in pešce poziva, naj bodo previdni.

Zaradi nesreče sta zaprti Pokopališka in Flajšmanova ulica.



Na kraju so posredovali gasilci, ti so pogasili požar, in preostale ekipe, ki odpravljajo posledice nesreče. Foto: Ana Kovač