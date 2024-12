V RTP Maribor so tako zamenjali še drugi transformator – prvega so zamenjali že leta 2017 – ter vgradili transformator za lastno rabo in pripadajoče visoko napetostno polje. Zgradili so tudi novo obhodno polje in prenovili zvezno polje, so pred dnevi pojasnili v Elesu. Dela so zaključena, skupna vrednost projekta je bila deset milijonov evrov.

Obenem so v RTP Maribor letos zgradili tudi novo komandno zgradbo z vso tehnološko opremo, zamenjali sekundarno opremo v 400- in 110-kilovoltnem stikališču ter zamenjali razdelilnike po relejnih hišicah.

Uradni zaključek obeh projektov s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v Elesu načrtujejo v prihodnjem letu. S tem bo objekt RTP Maribor pripravljen na zanesljivo obratovanje vsaj nadaljnjih 20 let.

V Elesu so navedli, da s tema naložbama pomembno izboljšujejo zanesljivost napajanja tako območja Štajerske kot celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema. Na RTP Maribor je namreč priključena ena najpomembnejših mednarodnih daljnovodnih povezav in sicer 2 x 400-kilovoltni prenosni daljnovod Maribor–Kainachtal, ki slovensko elektroenergetsko omrežje povezuje z avstrijskim.