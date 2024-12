Energetika Ljubljana bo s 1. januarjem znižala ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce. Nova cena bo za sedem odstotkov nižja od trenutne. Za znižanje so se v ljubljanskem javnem podjetju odločili zaradi ugodnih tržnih okoliščin in nižjih nabavnih cen. Pred tem je ceno plina znižalo več ponudnikov.

Medtem ko pri Energetiki Ljubljana trenutno cena brez DDV znaša 0,05391 evra za kilovatno uro (kWh) oz. 53,91 evra za megavatno uro (mWh), bo nova 0,04995 evra za kilovatno uro oziroma 49,95 evra za megavatno uro.

Letni strošek za oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjstva bo tako za leto 2025 v primerjavi z dejanskimi stroški v letu 2024 po izračunih podjetja za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov nižji za okvirno 47 evrov oziroma 2,5 odstotka in bo z DDV ter drugimi dajatvami znašal 1.830 evrov. Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov, ki se ogreva z lastno plinsko pečjo, pa naj bi bil nižji za okvirno 31 evrov oziroma skoraj štiri odstotke in bo po novem okoli 780 evrov.

Energetika ni edina znižala cen

Za znižanje cen plina za gospodinjstva in male poslovne odjemalce so se že decembra odločili tudi nekateri drugi ponudniki, v Energetiki Ljubljana pa poudarjajo, da tudi po teh znižanjih ostajajo med dobavitelji z najugodnejšo ceno zemeljskega plina v državi.

Nekateri ponudniki so cene znižali že decembra.

Petrol je s 1. decembrom znižal cene električne energije za male poslovne odjemalce, s 1. januarjem pa bo znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, so povedali v družbi.

Za male poslovne odjemalce električne energije (odjemalci na nizkonapetostnem omrežju z močjo priključitve do 43 kilovatov) je od 1. decembra cena v povprečju nižja za 18 odstotkov, in sicer za visoko tarifo (VT) znaša 141,95 evra na megavatno uro (MWh) brez DDV (znižanje za 15,5 odstotka), za majhno tarifo (MT) 119,95 evra na megavatno uro brez DDV (znižanje za 21 odstotkov) in za enotno tarifo (ET) 131,95 evra na megavatno uro brez DDV (znižanje za 17,5 odstotka).

S 1. januarjem 2025 pa bo Petrol znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Cena za gospodinjske odjemalce bo 50,57 evra na megavatno uro brez DDV (znižanje za 14,6 odstotka), za male poslovne odjemalce 51,48 evra na megavatno uro brez DDV (znižanje za 13,8 odstotka).

Elektro energija z okoli 15 odstotkov nižjimi cenami

Družba Elektro energija je enako kot njena lastnica, družba Gen-I, s 1. decembrom znižala cene plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce za okoli 15 odstotkov. Za gospodinjske odjemalce nova cena znaša 49,60 evra na megavatno uro, za male poslovne 50,50 evra na megavatno uro.

Cene električne energije za male poslovne odjemalce pa so pri Elektro energiji in Gen-I nižje za okoli 11 odstotkov, in sicer znaša cena v VT 139,90 evra, v MT 116,90 evra in v ET 129,90 evra na megavatno uro brez DDV.

Januarja cenejši tudi v Energija plus

V družbi Energija plus, ki je del skupine Holding slovenske elektrarne (HSE), bodo s 1. januarjem znižali ceno zemeljskega plina tako za gospodinjstva kot za male poslovne odjemalce ter ceno električne energije za male poslovne odjemalce, so povedali. Cena plina tako za gospodinjske odjemalce kot za male poslovne odjemalce bo znašala 59,90 evra za megavatno uro brez DDV. Cena električne energije za male poslovne odjemalce bo za VT znašala 159,60 evra, za MT 152,50 evra in za ET 160,50 evra na megavatno uro brez DDV.

Cene električne energije za gospodinjstva so medtem v obdobju od 1. novembra do 28. februarja, ko traja tudi višja sezona pri omrežnini, regulirane, in sicer znašajo za VT 84 evrov, za MT 77 evrov in za ET 70 evrov na MWh brez DDV. Kakšne bi lahko bile cene po izteku tega obdobja, dobavitelji še niso mogli napovedati.

Adriaplin od 10. oktobra ponuja akcijski paket, po katerem gospodinjskim odjemalcem do konca leta 2025 zagotavljajo fiksno ceno zemeljskega plina po ceni 47,72 evra na megavatno uro brez DDV.

V družbi Plinarna Maribor in njeni lastnici, družbi Istrabenz plini, ki je del italijanske skupine SIAD, so v začetku decembra povedali, da spremljajo in analizirajo dogajanje na svetovnih energetskih trgih ter da trenutne razmere ne narekujejo potrebe po korekciji cen zemeljskega plina vsaj do konca leta. "Če se bodo nabavni pogoji v prihodnjem obdobju spremenili, bomo kot dobavitelj plina ustrezno korigirali tudi maloprodajne cene," so dejali.

Pri Plinarni Maribor in Istrabenz plinih je cena plina za gospodinjstva 53,50 evra na megavatno uro, za male poslovne odjemalce pa 59 evrov na megavatno uro.