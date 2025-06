Pohod ob reki, ki povezuje ter že 9. leto združuje zabavo in rekreacijo

Že devetič bo v soboto, 14. junija, potekal Pohod ob reki, ki povezuje. Organizatorji – ekipa revije Modre novice v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Kamnik ter Zavodom za šport in rekreacijo Domžale – tudi letos obljubljajo pisano dogajanje in številne zabavne aktivnosti tako na obeh začetnih oziroma končnih točkah v Domžalah in Kamniku, kjer bo na voljo tudi pestra kulinarična ponudba, kot na več kot dvajsetih vmesnih postojankah. Udeležba na Pohodu ob reki, ki povezuje, je brezplačna.

Letošnji pohod ob reki Kamniški Bistrici od Kamnika do Domžal oziroma obratno bo potekal od Keršmančevega parka v Kamniku do Parka Martina Krpana v Domžalah. Na obeh začetnih oziroma končnih točkah bo utrujene, a verjamemo, da zadovoljne pohodnike pričakala raznolika ponudba hrane in pijače, poskrbljeno bo tudi za glasbo in zabavo, poleg tega bodo tu za nakup na voljo uradne majice pohoda – tokrat v modri barvi in z novim motivom.

Foto: IR IMAGE D.O.O.

Na 14-kilometrski trasi se bodo pohodniki lahko ustavili na več postojankah, na katerih bodo dobili žige, prav tako bo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven program: na postojankah, kjer program pripravljajo lokalna društva, zavodi, organizacije in podjetja, se bodo udeleženci lahko osvežili in okrepčali, zabavali in sodelovali v nagradnih igrah ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki lahko prehodijo le del poti, ki je primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti (tudi za otroke); tisti, ki bodo prehodili celotno traso in zbrali vse žige, bodo nagrajeni s simboličnimi darili. Kot vsako leto doslej bo organiziran tudi brezplačen prevoz z avtobusom na izhodiščno točko (brez vmesnih postaj).

Foto: IR IMAGE D.O.O.

Tradicionalno se bosta ob 10. uri na polovici poti pri mostu želja pod Homškim hribom srečali kamniška in domžalska občinska delegacija, ki bosta na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju na področju rekreativno-turističnega povezovanja.

"Pohod ob reki, ki povezuje, bo že devetič simbolično povezal Kamnik in Domžale. Veseli nas, da se pohoda poleg Kamničanov, Domžalčanov in obiskovalcev iz sosednjih občin v zadnjih letih udeležujejo tudi pohodniki iz vse Slovenije. Tako v dobrem vzdušju razširimo pomen povezovanja in sodelovanja, kajti en sam človek lahko stori le malo, povezani v skupnost pa lahko dosežemo pomembne premike in velike spremembe," o prihajajočem Pohodu ob reki, ki povezuje, pravi Samo Skvarča, vodja projekta v podjetju IR IMAGE, lastniku in ustanovitelju revije Modre novice.

Vse aktualne informacije o Pohodu ob reki, ki povezuje, so na voljo na spletni strani https://www.pohodobreki.si/ ali FB profilu @pohod ob reki.

