Kdo je varen pred penali za previsoko porabo elektrike?

Z novim pettarifnim obračunavanjem elektrike in višjimi stroški za omrežnino prihajajo tudi penali za prekoračitev dogovorjene obračunske moči. Čeprav se sprava ne bodo obračunavali, pa bodo na položnicah vidna opozorila, kdaj in za koliko časa ste z visoko porabo prekoračili dogovorjeno obračunsko moč. Da vam penali v prihodnje ne bi drastično povišali položnice za elektriko, lahko poskrbite s prilagajanjem svojih življenjskih navad, lahko pa se odločite za uporabniku bolj prijazno opcijo in sicer z investicijo v hranilnik, ki je povezan s pametnim omrežjem , ki uporabnikom zagotavlja več prihrankov, tudi z naslova preprečevanja omenjenih glob, večjo energetsko odvisnost in manjši ogljični odtis.

Pametno omrežje je omrežje prihodnosti, ki je že tu

Pametno omrežje je napredno, digitalno podprto električno omrežje, ki z uporabo sodobne tehnologije omogoča učinkovitejšo, varnejšo in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo.

V nasprotju s klasičnim omrežjem pametno omrežje omogoča dvosmerno komunikacijo med proizvajalci, distributerji in porabniki elektrike, kar omogoča boljše usklajevanje porabe in proizvodnje ter optimizacijo celotnega omrežja. S tem zmanjšuje tudi okoljski vpliv in pripomore k bolj trajnostni rabi energije.

Glavne značilnosti pametnega omrežja: Dvosmerna komunikacija : Z zbiranjem podatkov v realnem času pomaga do hitrejšega odkrivanja težav in vodi do učinkovitejšega nadzora nad oskrbo z električno energijo.

: Z zbiranjem podatkov v realnem času pomaga do hitrejšega odkrivanja težav in vodi do učinkovitejšega nadzora nad oskrbo z električno energijo. Optimizacija : Pametno omrežje omogoča prilagajanje proizvodnje in porabe električne energije, kar znižuje stroške, razbremeni električno omrežje in zmanjša ogljični odtis.

: Pametno omrežje omogoča prilagajanje proizvodnje in porabe električne energije, kar znižuje stroške, razbremeni električno omrežje in zmanjša ogljični odtis. Integracija obnovljivih virov energije : Olajša vključevanje nestanovitnih virov, kot so sončna in vetrna energija, kar prispeva k bolj trajnostnemu energetskemu sistemu.

: Olajša vključevanje nestanovitnih virov, kot so sončna in vetrna energija, kar prispeva k bolj trajnostnemu energetskemu sistemu. Avtomatizacija in oddaljeno upravljanje: Omogoča personalizirane nastavitve in hitro odzivanje na napake.

Digitalna platforma SG Conncent za optimalno delovanje pametnega omrežja

SG Connect (Smart Grid Connect) je digitalna platforma, ki zagotavlja izrabo pametnega omrežja, saj optimizira energetske tokove med proizvajalci in porabniki električne energije v pametnem omrežju. Je plod znanja uspešnega slovenskega podjetja Ngen, ki poslovnim in fizičnim odjemalcem električne energije zagotavlja najboljše rešitve za pridobivanje trajnostne energije in zniževanje stroškov na položnicah za elektriko.

Preverili smo, katere so njene glavne prednosti, ki navdušujejo uporabnike.

#1 Spremljanje energetskih tokov v realnem času, sistemu omogoča stalno prilaganje porabe in proizvodnje električne energije in je osnova delovanja platforme SG Connect.

#2 Znižanje stroškov električne energije in omrežnine temelji na petih elementih, ki jih SG Connect upošteva pri svojem delovanju:

Dinamične cene zagotavljajo nižji strošek električne energije. Dinamične cene se neprestano spreminjajo glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. Sami svojo porabo težko prilagajamo aktualnim cenam elektrike na trgu, lahko pa to namesto vas naredi SG Connect, ki bo samodejno izbral čas polnjenja hranilnika električne energije in aktiviral pametne porabnike takrat, ko bodo cene na trgu najugodnejše.

"Load shifting" je časovna prerazporeditev odjema električne energije iz omrežja, s pomočjo katere bo SG Connect še dodatno znižal vaš strošek električne energije. SG Connect namreč omogoča premik porabe električne energije v obdobja z nižjimi cenami, manjšo obremenitvijo omrežja ali večjo proizvodno energije iz sončnih sistemov.

Rezanje konic bo zmanjšalo vaš strošek omrežnine in preprečilo morebitne penale zaradi prekoračitve dogovorjene obračunske moči v danem trenutku. SG Connect vam omogoča, da nastavite zgornjo mejo porabe električne energije iz omrežja, sistem pa bo samodejno s pomočjo analize vaše porabe poskrbel, da se bo višek porabe električne energije črpal iz hranilnika namesto iz omrežja, s čimer ne bo prišlo do presega nastavljene meje.

Odziv na povpraševanje je prav tako še en način za nižje stroške omrežnine, saj se v primeru potrebe po razbremenitvi omrežja, namesto oddajanje presežne sončne energije v omrežje, aktivira polnjenje hranilnikov in pametnih porabnikov.

Samooskrba kot celotna rešitev s sončno elektrarno in hranilnikom električne energije, v kombinaciji s pametnim omrežjem in platformo SG Connect omogoča uporabniku največjo stopnjo energetske neodvisnosti, nižje stroške in optimizirano rabo obnovljivih virov, saj omogoča shranjevanje presežkov energije za uporabo v času, ko sonce ne sije, ter prilagajanje porabe glede na cene na trgu.

#3 Rezervno napajanje: Ob nenadnem izpadu električne energije SG Connect v manj kot 20 milisekundah preklopi na rezervno napajanje iz baterijskega hranilnika. Ta takojšni odziv omogoča, da naprave v gospodinjstvu ali poslovnem objektu delujejo nemoteno, brez prekinitev ali motenj. Sistem tako uporabnikom zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in zaščito pred nevšečnostmi, ki jih lahko povzročijo nenapovedani izpadi, kar je še posebej pomembno za ključne naprave, ki zahtevajo neprekinjeno napajanje.

#4 Dinamični vnos: SG Connect v kombinaciji s hibridno sončno elektrarno NGEN Star omogoča dinamično oddajo proizvedene sončne energije v omrežje, pri čemer poskrbi, da se energija prenese v trenutkih, ko je obremenitev omrežja nizka. Na ta način zagotavlja stabilnost omrežja in prispeva k učinkovitejšemu upravljanju virov energije.

#5 Upravljanje poteka prek mobilne aplikacije, ki omogoča spremljanje energetskih tokov v realnem času. Uporabniki lahko nastavijo sistem glede na svoje specifične potrebe in želje. Na voljo imajo izbiro med maksimizacijo lastne porabe, optimizacijo uporabe hranilnika električne energije ali izvozom presežkov energije v omrežje.

#6 Virtualne skupine: Višek proizvedene električne energije iz enega merilnega mesta lahko prenesete na drugo, kar omogoča, da sončno elektrarno postavite na eni lokaciji, proizvedeno energijo pa porabljate na drugi. Viške lahko tako preusmerite na počitniško hišo ali pa na hišo svojih staršev.

Ob vsem tem digitalna platforma SG Connect v navezavi s pametnim omrežjem zagotavlja tudi najvišjo stopnjo kibernetske varnosti in zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Uporabniki lahko s pomočjo SG Connect personalizirajo in avtomatizirajo odziv svojega sistema na različne tržne scenarije, brez potrebe po vsakodnevnem spremljanju in spreminjanju uporabniških nastavitev. Foto: Matic Lipar, Lipardesign Pri tem gre za sodelovanje treh produktov, ki delujejo v okviru SG Connect sistema: Smartbox,

razsmernik in

hranilnik električne energije. Več o vsakem izmed omenjenih produktov si preberite v nadaljevanju.

Smartbox – za optimalno uporabo električne energije in nižje stroške

Smartbox kot osrednje vozlišče in komunikacijsko središče med vsemi akterji z aktivnim upravljanjem zagotavlja optimalno uporabo električne energije in znižuje stroške električne energije in omrežnine ter razbremenjuje omrežje.

Ker združuje vse potrebne komponente v enem paketu tudi poenostavlja montažo. Sestavljajo ga:

Smart meter ­– zagotavlja podatke v realnem času o proizvodnji in porabi energije, ki jih Synaptic uporablja za optimizacijo sistema.

­– zagotavlja podatke v realnem času o proizvodnji in porabi energije, ki jih Synaptic uporablja za optimizacijo sistema. Synaptic – analizira podatke iz različnih virov, napoveduje povpraševanje in ponudbo in učinkovito upravlja energijo. Nadzoruje celoten pretok energije med sončnimi paneli, električnim omrežjem, hranilniki električne energije, razsmernikom in pametnimi porabniki.

* Pametni porabniki električne energije so tisti porabniki, ki lahko komunicirajo s pametnim omrežjem in upravljajo porabo električne energije na učinkovit način, s čimer prispevajo k večji energetski učinkovitosti, zmanjšanju stroškov in boljši rabi obnovljivih virov energije. To so navadno toplotne črpalke, polnilnice za električna vozila, grelniki vode …

Razsmerniki za vse velikosti sončnih elektrarn

Ključna naloga razsmernika ali inverterja je, da pretvarja enosmerni tok (DC), ki ga proizvajajo sončni paneli, v izmenični tok (AC), ki poganja gospodinjske aparate in druge električne naprave.

V ponudbi podjetja Ngen so tri vrste razsmernikov, za različno velike sončne sisteme: Enofazni hibridni razsmernik : Primeren za manjše objekte. Moč od 3,7 do šest kilovatov.

: Primeren za manjše objekte. Moč od 3,7 do šest kilovatov. H3 trifazni hibridni razsmernik : Namenjen večjim hišam ali komercialnim objektom. Moč do 12 kilovatov.

: Namenjen večjim hišam ali komercialnim objektom. Moč do 12 kilovatov. H3 Pro trifazni hibridni razsmernik: Najmočnejši razsmernik, zasnovan za zelo velike hiše ali komercialne objekte. Moč od 15 do 30 kilovatov.

Glavna naloga hranilnika električne energije je, da shranjuje presežno energijo za kasnejšo porabo, kar omogoča izkoriščanje energije tudi, ko sonce ne sije. Poleg tega pa so hranilniki ključni tudi za optimalno izrabo energije in zmanjšanje odvisnosti od omrežja, s čimer lahko dosežete največjo mero samooskrbe z električno energijo.

Hranilnik električne energije je tudi osnova, da lahko SG Connect samodejno usmerja višek energije v omrežje ali zmanjšuje proizvodnjo, če je hranilnik poln. Prav zaradi lokalnega shranjevanja viškov električne energije pa si odjemalec zagotovi nižje stroške električne energije in omrežnine ter celo rezervo, ki jo lahko uporabi v primeru električnega izpada.

V ponudbi Ngen imajo dve vrsti hranilnikov električne energije. EP baterija : Kompaktna baterija, primerna za montažo na tla ali steno. Na voljo je v dveh kapacitetah: pet ali 11 kilovatnih ur. Omogoča povezavo do štirih EP baterij.

: Kompaktna baterija, primerna za montažo na tla ali steno. Na voljo je v dveh kapacitetah: pet ali 11 kilovatnih ur. Omogoča povezavo do štirih EP baterij. NGEN STAR baterija: Enostavna razširitev z dodatnimi moduli brez povezovanja kablov. Primerna za montažo na tla. Na voljo je v dveh kapacitetah: 4,3 kilovatne ure na modul (povezava do sedem modulov) in 4,8 kilovatne ure na modul (povezava do devet modulov).

