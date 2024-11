Država bo razdelila 8 milijonov evrov

Prijave na nove subvencije za hranilnike električne energije, v okviru katerih bo Borzen skupaj razdelil osem milijonov evrov, so že v polnem teku. Preverili smo, kdo se lahko prijavi za subvencijo, za kakšno višino subvencije lahko zaprosi posameznik, kakšen baterijski hranilnik vam bo prinesel največ koristi in seveda pa smo poiskali odgovore še na kakšna druga aktualna vprašanja.

Borzen je že 20. septembra objavil javni poziv JP SO-03, ki pa ga je dopolnil 27. septembra. Besedilo javnega razpisa, ki je namenjeno dodelitvi naložbene pomoči za nakup in vgradnjo baterijskih hranilnikov električne energije k obstoječi napravi za samooskrbo, torej sončno elektrarno, si lahko preberete tukaj. V nadaljevanju pa smo za vas povzeli ključne informacije.

Kdo je upravičen do subvencije?

Javni razpis je namenjen fizičnim osebam, ki so oziroma bodo vgradile baterijski hranilnik električne energije. Pomembno je, da je baterijski hranilnik vgrajen po 1. januarju 2024 in da ima objekt, v katerem je nameščen, sončno elektrarno, priklopljeno po letnem obračunu.

Do subvencije so upravičeni tako gospodinjski odjemalci električne energije, ki so tako sončno elektrarno kot hranilnik vgradili oziroma ga bodo vgradili po 1. januarju 2024, kot tudi tisti, ki so sončno elektrarno vgradili že pred omenjenim datumom, a so oziroma bodo hranilnik vgradili po omenjenem datumu. Ključno je, da bo hranilnik del sončne elektrarne, pri kateri se elektrika obračunava po letnem netmeteringu oziroma po letnem obračunu.

Fizična oseba, ki vlaga vlogo za subvencijo, mora biti investitor v nakup in vgradnjo hranilnika. Kot navajajo na spletni strani Borzena, pa je ob tem lahko:

lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, v okviru katere je baterijski hranilnik električne energije, in ki je samooskrbovana s proizvedeno električno energijo, ali

etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe ali

družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na katerem stoji stavba ali posamezni del stavbe.

Zakaj subvencija za hranilnik električne energije?

Da bodo prihranki res optimalni, tudi po uveljavitvi novega pettarifnega sistema obračunavanja omrežnine, ki je na noge spravil lastnike sončnih elektrarn, ki delujejo po sistemu letnega netmeteringa, v podjetju Ngen ponujajo najbolj optimalno rešitev, s katero svojim odjemalcem prinašajo največ koristi. Z nakupom hranilnika električne energije (za katerega je sedaj na voljo nova subvencija) in pametnim omrežjem SG Connect podjetja NGEN namreč odjemalec popolnoma izkoristi prednosti, ki jih prinašata sončna elektrarna ter baterijski hranilnik, .

S pomočjo pametne povezave sistem Auto grid service avtomatsko upravlja proizvodnjo sončne elektrarne in hranjene električne energije. Sistem samodejno analizira trenutno stanje v energetskem sistemu in optimizira proizvodnjo in hranjenje energije pri uporabniku, da maksimizira učinkovitost in prihranke tako za stranko in kot tudi omrežni sistem, kar je postalo še pomembnejše prav ob uveljavitvi novega pettarifnega obračunavanja električne energije.

S hranilnikom tudi do nižjih stroškov omrežnine

SG Connect« in hranilnik energije: nudita uporabnikom izjemno priložnost za zmanjšanje stroškov, povezanih z omrežnino in priključno močjo. S hranilnikom lahko zmanjšajo oz. omejijo svojo največjo zabeleženo porabo moči iz omrežja in s tem znižajo strošek omrežnine.

Ta dobavitelj električne energije svojim odjemalcem omogoča največ prihrankov

V ponudbi Nove dobe samooskrbe v podjetju Ngen svojim strankam zagotavljajo hibridne sončne elektrarne NGEN Star, hranilnike in pametni sistem SG Connect, ki je plod slovenskega znanja, ob tem pa na trgu električne energije nastopa tudi kot pomemben in zanesljiv dobavitelj električne energije. S svojimi produkti strankam omogoča kar največji prihranek.

O tem pričajo tudi številne zadovoljne stranke, s katerimi smo se pogovarjali na Siol.net:

Kakšna je predvidena višina subvencije za hranilnike?

Višina subvencije je odvisna od kapacitete hranjena same baterije in pa od skupne vrednosti investicije. Subvencija namreč znaša 275 evrov na kilovatno uro glede na kapaciteto hranilnika, a njena skupna vrednost ne sme presegati 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, navajajo pri Borzenu.

Izplačilo naložbene pomoči se izplača največ za kapaciteto hranilnika dveh kilovatnih ur na instalirani kilovat električne moči samooskrbne elektrarne, vendar ne več kot 27,2 kilovatne ure za priključno mesto. Sama kapaciteta baterijskega hranilnika navzgor ni omejena, vendar mora znašati najmanj 0,7 kilovatne ure na inštalirani kilovat električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.

Kaj spada pod upravičene stroške naložbe?

Skupna vrednost zaprošene subvencije je torej navzgor omejena s 40 odstotki vrednosti celotne investicije, zaradi česar je torej pomembno, kaj vse lahko štejete v skupno vrednost celotne investicije. Pod upravičene stroške, vključno z DDV, se štejejo stroški:

nakupa in vgradnje hranilnika,

pripadajoče električne inštalacije in opreme,

priprave in izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter

nakupa in vgradnje hibridnega inverterja.

Kako poteka oddaja vloge za pridobitev subvencije?

Vsi, ki so hranilnik električne energije kupili pri podjetju NGEN, lahko računajo na pomoč podjetja tudi pri oddaji vloge za subvencijo, ki ji morate sicer, kot navajajo pri Borzenu, predložiti tudi:

račun za nakup in montažo,

dokazilo o plačilu celotnega računa,

soglasje za priključitev,

pogodbo o uporabi sistema,

pooblastilo pooblaščencu,

fotografijo baterijskega hranilnika električne energije v prostoru,

navedbo in fotografijo serijske številke ter

druga dokazila, če so potrebna glede na konkretne okoliščine primera vlagatelja.

Podrobna navodila za oddajo so na voljo tudi na spletu, preberete si jih lahko tukaj.

Kje lahko dobite dodatne informacije o subvencijah?

Povzetek razpisa si lahko preberete na spletni strani Borzena.

