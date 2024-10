Koliko lahko danes s sončno elektrarno resnično prihranimo pri računih za električno energijo? To je ključno vprašanje, na katerega odgovor išče vsak, ki razmišlja o bolj trajnostni prihodnosti in nižjih položnicah za električno energijo. A sončna elektrarna ne zmanjša le stroškov električne energije, družinski proračun lahko zaščiti tudi pred stroški za gorivo. To je v obzir vzel tudi Anton Malovrh iz Polhovega Gradca, ki je tako ocenil, da se mu bo investicija v sončno elektrarno s hranilnikom povrnila že v šestih ali sedmih letih.

Foto: Jan Lukanović

S podjetjem NGEN smo preverili, kako poteka nakup sončne elektrarne, kaj zahteva od investitorja in za kaj vse lahko poskrbi ponudnik, kot je NGEN, ki ne ponuja le opreme, ampak tudi razvija programske rešitve in dobavlja električno energijo. Prav zaradi dovršenih in unikatnih pristopov svojim strankam omogoča največji prihranek. V naslednjih tednih bomo v sklopu Energetika 2.0 pripravili serijo primerov dobrih praks, imenovano Od ideje do izvedbe, s katero vam bomo pokazali primere konkretnih slovenskih družin, ki so se odločile za prehod na zeleno energijo. Tokrat je pred vami zgodba petčlanske družine iz Polhovega Gradca. Njihova hiša ima 350 kvadratnih metrov uporabne površine, saj v ločenem gospodinjstvu bivajo tudi stari starši. Do zdaj so za ogrevanje uporabljali drva in infrardeče panele, po novem bodo prešli na ogrevanje s toplotno črpalko.

Družina Malovrh živi v dvodružinski hiši v okolici Ljubljane. V enem gospodinjstvu bivata stara starša, v drugem petčlanska družina s tremi hčerami. Hišo so ustrezno obnovili in izolirali ter s tem pripravili za trajnostno pot, po kateri danes pogumno stopajo.

Več kot 350 kvadratnih metrov uporabne površine hiše so do zdaj ogrevali na drva, posamezne prostore pa tudi z infrardečimi paneli, a bodo to v prihodnje spremenili. Kot nam je zaupal Malovrh, je po postavitvi lastne sončne elektrarne s hranilnikom na vrsti še vgradnja toplotne črpalke.

Foto: Jan Lukanović

Mesečni stroški so bili tudi do 660 evrov

Samooskrba je večplastna in k njej zagotovo spada tudi samooskrba s prehrambnimi pridelki. Tako družina Malovrh s svojo kmetijo poskrbi tudi za številne pridelke, ki posredno, zaradi uporabe več zamrzovalnih skrinj, vplivajo na višjo porabo električne energije. "Posledično je bil naš strošek elektrike navkljub ogrevanju na drva kar visok. V zimski sezoni kar 260 evrov na mesec. Prav to je bil eden izmed razlogov, da sem začel razmišljati o alternativi. Konkretno sem pogledal mesečne izdatke, med katerimi sta izstopala dva stroška, eden je bil elektrika, drugi gorivo, za katerega smo na mesec odšteli tudi 350 ali celo 400 evrov v primeru dodatnih poti."

Ne le nižji stroški, tudi skrb za okolje

"Odločitev za sončno elektrarno je bila posledica več idej, dejstev, želja in mojih prepričanj. V osnovi smo si želeli nižjih stroškov na mesečni in letni ravni. Glede na to, da sta bili glavni postavki med stroški elektrika in gorivo, je bilo logično iskanje rešitve v tej smeri," nam je povedal Malovrh.

Foto: Jan Lukanović

Sonca je v Polhovem Gradcu še dovolj. Zato je bila odločitev jasna, saj je skrb za planet na Malovrhovi vrednostni lestvici še kako visoko. Tako si je želel z investicijo v sončno elektrarno narediti nekaj dobrega tudi za okolje. "Na eni strani lahko znižamo oddajanje emisij in hkrati izkoristimo, kar nam brezplačno podarja sonce."

Rešitev za omejeno oddajo v omrežje so hranilniki električne energije

"Po kratki raziskavi trga in pogovorih z znanci, ki že imajo sončno elektrarno ter pregledu ponudbe, celo aplikacij ponudnikov, naprednosti in pripravljenosti za prihodnost, sem že lani oddal soglasje za postavitev," Malovrh pojasnjuje, da za njihovo družino še velja letni netmetering. Zaradi specifike lokalnega distribucijskega omrežja so prejeli dovoljenje za oddajanje v omrežje v višini le treh kilovatnih ur (kWh).

Ker je bil cilj njihove družine samooskrba, jih tudi nizko soglasje ni ustavilo. Po tehtnem razmisleku se je odločil za podjetje NGEN. "Njihove rešitve so pred časom, aplikacija za uporabnike je izvrstna v primerjavi z drugimi, strokovno svetovanje pa mi je vlilo zaupanje, da sem se odločil pravilno. Zato sem ponudbo podpisal z veseljem," pojasnjuje Malovrh.

Foto: Jan Lukanović

Na podlagi strokovne ocene so mu v podjetju NGEN predlagali nakup hibridne sončne elektrarne NGEN Star, ki poleg sončne elektrarne vključuje tudi hranilnik električne energije. Tako lahko del presežene energije shrani in jo uporabi kasneje. To bo še kako koristilo v prihodnosti, ko bo začel dom ogrevati s toplotno črpalko in bo eno izmed dveh družinskih vozil zamenjalo električno.

Odločili so se za sončno elektrarno z močjo 11,9 kilovatov (kW) in hranilnik kapacitete do 24,84 kilovatnih ur. Z ustrezno spremembo navad, povezanih s porabo električne energije, bodo tako ob lepih dnevih pokrili med 98 in 99 odstotki lastne porabe elektrike ter ob tem v omrežje oddajali še dovoljene tri kilovate.

V konkretnem primeru je družina, s katero smo govorili, ker so še po sistemu net meteringa, prejela subvencijo 500 evrov/kW nazivne moči elektrarne s hranilnikom namesto le 50 evrov/kW.

Nakup hranilnika je danes skoraj zastonj Za nakup sončne elektrarne s hranilnikom so se pri družini Malovrh odločili po preudarnem premisleku. Večino dneva zaradi služb in šole preživijo zunaj doma, kamor se vračajo šele zvečer. Na drugi strani sončni paneli delujejo prav v času njihove odsotnosti. Tako so si želeli energijo, ki jo bodo paneli ustvarjali čez dan, shraniti, da jo bodo lahko uporabljali zvečer, tudi za polnjenje električnega avtomobila. Foto: Jan Lukanović Ocenili so, da si bodo zagotovili največje prihranke le ob sočasnem nakupu hranilnika. Ob tem nam je Malovrh pojasnil še, da je k nakupu hranilnika pripomogla tudi aktualna subvencija, ki je za nakup sončne elektrarne s hranilnikom električne energije bistveno večja kot ob nakupu brez hranilnika. Trenutna subvencija za nakup sončne elektrarne brez hranilnika znaša na eno kilovatno uro moči le 250 evrov, medtem ko pri nakupu s hranilnikom ta vrednost naraste na 675 evrov. Tako je mogoče hitro izračunati, da je bojazen, da bi bil nakup hibridne sončne elektrarne bistveno dražji od nakupa le sončnih panelov, popolnoma odveč.

NGEN, napredno podjetje pred svojim časom

Malovrh je bil s celostno storitvijo podjetja NGEN zelo zadovoljen. Navdušila ga je odzivnost njihovih svetovalcev. Preveril je tudi zgodovino podjetja in hitro odkril, da gre za zelo napredno podjetje, ki je pred časom.

Foto: Jan Lukanović

"Namestitev sončne elektrarne in hranilnika je potekala med mojo odsotnostjo. Strokovnjaki podjetja NGEN so naprej postavili sončne panele in potem še hranilnike. Namestitev je potekala brez težav. Ko sem se vrnil domov, sem vedel, da sem izbral prave izvajalce. Po zaključeni montaži skoraj ni bilo videti, da so na hiši izvajali dela. Vse je bilo lepo nameščeno, ničesar niso poškodovali. Celo počistili so za seboj," zadovoljno pove Malovrh.

Položnica za elektriko le še 30 evrov na mesec

Družina Malovrh si z naslova postavitve sončne elektrarne obeta precejšen prihranek. Račun za električno energijo se jim je na mesečni ravni zmanjšal na pičlih 30 evrov. Ob tem opozarja, da ne smemo pozabiti še na prihranek pri gorivu, pri čemer računa, da se bo mesečni strošek zmanjšal za do 250 evrov.

Prihranki na letni ravni bodo tako dovolj veliki, da se bo začetna investicija ob upoštevanju subvencije ter ob predpostavki, da cene energentov in goriva ne bodo upadle, povrnila že v šestih ali sedmih letih.

Foto: Jan Lukanović

"Tudi z majhnimi koraki lahko pridemo visoko"

"Moja izkušnja je bila izjemno pozitivna. Prepričan sem, da sem z odločitvijo za sončno elektrarno ravnal pravilno in sem z njo tudi resnično zadovoljen. Rad pogledam aplikacijo podjetja NGEN, kjer vidim, kako elektrarna deluje, celo za koliko smo zmanjšal svoj ogljični odtis. Več kot nas bo, večji bomo imeli vpliv na prihodnost naših otrok. Koraki so majhni, a tudi z majhnimi koraki lahko pridemo na visoko goro. Začetna investicija res ni majhna, a jo je mogoče s subvencijo močno zmanjšati. Če temu dodamo še spremembo ogrevanja, električno vozilo in prilagodimo navade, povezane s porabo električne energije, se lahko investicija povrne kmalu. Tako bomo naredili nekaj pozitivnega za družinski proračun. Predvsem se mi zdi pomembno, da razmišljamo malo širše. Naj bodo naše sledi, ki jih bomo pustili na zemlji, pozitive tudi za naravo. Namestitev sončne elektrarne je torej zagotovo korak, ki lahko pomaga pri boljši prihodnosti za vse."

