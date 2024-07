Slovenski podjetnik z izjemno idejo za investiranje

Ne zgolj občutni prihranki in skrb za okolje, prehod na sončno energijo je tudi izjemna investicija, pravi Boris Sladič, lastnik uspešnega in hitro rastočega transportnega podjetja Koli Šped. Vsem, ki iščejo investicijo za svoj prihranjen denar, ali celo tistim, ki so za investicijo pripravljeni vzeti posojilo, sporoča, da je sončna elektrarna danes vsekakor najdonosnejša naložba. S samooskrbno domačo hibridno sončno elektrarno podjetja NGEN je stroške za električno energijo na letni ravni zmanjšal s 3.500 na le 250 evrov, začetna investicija pa se mu bo povrnila že v petih letih.

Foto: Jan Lukanović

Skupaj s podjetjem NGEN smo preverili, kako poteka nakup sončne elektrarne, kaj zahteva od investitorja in za kaj vse lahko poskrbi ponudnik, kot je NGEN, ki ne ponuja le opreme, pač pa tudi razvija programske rešitve in tudi dobavlja električno energijo. Prav zaradi dovršenih in unikatnih pristopov svojim strankam omogočajo največji prihranek. Novice To vas čaka ob nakupu sončne elektrarne V naslednjih tednih bomo v sklopu Energetika 2.0 pripravili serijo primerov dobrih praks, imenovano Od ideje do izvedbe, s katerimi vam bomo pokazali konkretne slovenske družine, ki so se odločile za prehod na zeleno energijo. Tokrat je pred vami zgodba družine Sladič. Boris Sladič, direktor podjetja Koli Šped. Foto: Jan Lukanović Boris Sladič je oče treh otrok in direktor modernega družinskega logističnega podjetja Koli Šped. Gre za prvo zasebno logistično podjetje v Sloveniji, ki deluje že od leta 1990. Sladičeva poslovna pot se je začela v Intereuropi, kjer je skupaj s svojim poslovnim partnerjem pridobil znanje s področja carinskih postopkov, nato pa ga je prenesel v zasebne vode. Podjetje je svojo dejavnost nato kmalu razširilo še na področje logistike, kupilo lastne skladiščne kapacitete, zaradi česar danes z lastnimi sredstvi strankam ponujajo kakovostno opravljene celovite logistične storitve pri premeščanju blaga, lahko bi rekli kar transport na ključ. Skladišče prostorov Koli Šped. Foto: Jan Lukanović

Dovolj visokih položnic za elektriko

Kot nam je zaupal Sladič, so bili razlogi za prehod na sončno energijo kar trije, in sicer nižji stroški, skrb za okolje in celo priložnost za zelo donosno investicijo. Pa poglejmo podrobneje. V družinski hiši je družina Sladič še pred osmimi leti za gretje prostorov in sanitarne vode uporabljala peč na kurilno olje. To so nato zamenjali za toplotno črpalko. Čeprav se je strošek za ogrevanje praktično prepolovil, je zaradi povišane porabe električne energije, še posebej v zimskih mesecih, strošek letne porabe elektrike znašal približno 3.500 evrov.

V želji, da bi ta strošek znižal in ustvaril kar največje mogoče prihranke, se je obrnil na podjetje NGEN, katerega številne prednosti v primerjavi z drugimi ponudniki je Sladič spoznal že, ko se je na pot samooskrbe podalo njegovo podjetje.

Foto: Jan Lukanović

Prihranki, skrb za okolje in priložnost za investicijo

Sladič je že lani vložil vlogo za soglasje za oddajo električne energije v omrežje in prejel soglasje za oddajo v višini 13,6 kW. Ker v družini za ogrevanje hiše uporabljajo toplotno črpalko in dopuščajo možnost nakupa hibridnega vozila v prihodnosti, se je skupaj s svetovalci podjetja NGEN odločil za postavitev sončne elektrarne moči 14,08 kWh.

Za kar največjo mero samooskrbe so mu svetovali tudi nakup hranilnika električne energije s kapaciteto 12,42 kWh. Kot nam je pojasnil, je hranilnik danes pomemben element sončnega sistema, ki se vsekakor še kako izplača tudi s finančnega vidika. Izjemno visoke subvencije, ki so zdaj na voljo za prehod na sončno energijo, praktično pokrijejo investicijo v hranilnik.

Foto: Jan Lukanović

S takšnim hibridnim sistemom NGEN STAR se bo družini Sladič letni strošek za elektriko zmanjšal s 3.500 evrov na le 250 evrov, dodaja. Ta izračun je Sladič seveda naredil skupaj s svetovalci podjetja NGEN in hitro spoznal, da samooskrba s podjetjem NGEN ne pomeni le nižjih stroškov in boljšega odnosa do okolja, pač pa predstavlja tudi izjemno donosno investicijo.

Povračilna doba pet let

Investicija v sončno elektrarno je najbolje vložen denar, pravi Sladič. Ne glede na to, ali ima posameznik na voljo dovolj denarja za nakup samooskrbnega sončnega sistema ali pa bi moral zanj vzeti posojilo, je to korak, ki se danes še kako izplača z vidika naložbe denarja.

Foto: Jan Lukanović

Njegova naložba se mu bo tako po izračunih povrnila že v petih letih. Glede na življenjsko dobo sončne elektrarne je to izjemno malo časa. V petih letih bo torej iz naslova električne energije letno prihranil toliko, da si bo pokril začetni vložek, vsi nadaljnji prihranki pa bodo pravzaprav obresti od začetne investicije.

Strokovnost in odzivnost odlikujeta svetovalce podjetja NGEN

Sladič je bil nad hitrostjo celotnega postopka, ki ga je vodil NGEN, od prvih pogovorov do montaže in začetka delovanja sončne elektrarne izjemno navdušen. Strokovnost njihovih svetovalcev, prijaznost, proaktivno delovanje, hitrost, odzivnost in dostopnost so vse vrline, s katerimi jih je opisal.

Foto: Jan Lukanović

Po uspešnem začetku delovanja hibridne sončne elektrarne NGEN STAR je družina Sladič vložila tudi vlogo za subvencijo, ki jo razpisuje Borzen in je najvišja subvencija za prehod na sončno energijo, kar jih je bilo v zgodovini Slovenije. To seveda velja za sončne elektrarne s hranilnikom, za katere je razpisana subvencija bistveno večja kot za tiste brez hranilnika.

Pri tem mu je zelo pomagala svetovalka podjetja NGEN, ki mu je pripravila vso dokumentacijo in ga vodila skozi postopek, je zadovoljstvo s storitvijo izbranega podjetja izrazil Sladič.

Aplikacija podjetja NGEN. Foto: Jan Lukanović

Kot novega uporabnika je Sladiča navdušila tudi aplikacija podjetja NGEN, prek katere lahko kadarkoli preveri delovanje svoje hibridne sončne elektrarne. V aplikaciji lahko v realnem času vidi, koliko energije ustvarja sončna elektrarna, kako se polni oziroma prazni hranilnik ter celo oddajo viškov v omrežje. Vse to mu omogoča realen pregled nad učinkovitostjo celotnega sistema, ki mu v primeru njegovega gospodinjstva omogoča skoraj 100-odstotno samooskrbo.

NGEN izplača viške električne energije

Sladičevo sodelovanje s podjetjem NGEN se je sprva začelo prek njegovega podjetja Koli Šped. Po postavitvi sončne elektrarne na strehi objekta je iskal novega dobavitelja za elektriko in takrat ga je naravnost navdušil njihov poslovni model, je Sladič pojasnil, zakaj se je odločil za to podjetje.

Podjetje Koli Šped. Foto: Jan Lukanović

Koli Šped je uspešno in hitro rastoče transportno podjetje, ki ima v lasti veliko število tovornih vozil. Kot direktor takšnega podjetja se Sladič zaveda, da bo v prihodnosti treba zagotoviti tudi tovorna vozila na elektriko. Da jih tovrstne državne ali občinske zahteve ne bi ujele nepripravljenih, so se že pred dvema letoma odločili za postavitev sončne elektrarne. Gre za korak, ki jim bo na njihovi poslovni poti omogočil izjemno konkurenčno prednost.

Koli Šped je tako danes s sončno elektrarno popolnoma samozadostno podjetje. Pridelane sončne energije imajo dovolj, da pokrijejo vse svoje potrebe po elektriki, potrebe kar štirih najemnikov, ki jim zaračunajo porabo električne energije, na koncu pa jim še vedno ostane med 20 in 25 odstotki pridelane sončne energije, ki jo v obliki viškov oddajo v omrežje.

Sončna elektrarna podjetja Koli Šped. Foto: Jan Lukanović

Podjetje NGEN, ki je tudi njihov dobavitelje električne energije, pa jim te viške izplača, s čimer v podjetju Koli Šped ustvarjajo nove prihodke. Začetna investicija podjetja, ki je bila zaradi velikosti sončne elektrarne nekje od šest- do sedemkrat večja, kot je navadno pri domačih sončnih elektrarnah, pa se jim bo tudi tukaj povrnila prej kot v desetih letih.