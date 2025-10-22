V veljavi novela za pospešeno uvajanje sončnih in vetrnih elektrarn

Danes je začela veljati novela zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE, ki med drugim opredeljuje območja za pospešeno uvajanje sončnih in vetrnih elektrarn. Tako naj bi bilo vnaprej znano, kje so možnosti za izvedbo projektov največje in pogoji najustreznejši.

Novela na podlagi evropske direktive uvaja pravila glede kartiranja območij za razvoj sončnih in vetrnih elektrarn. Na kartiranju bodo temeljili akcijski programi, s katerimi se bodo opredelila potencialna prednostna območja za obnovljive vire energije (OVE), del katerih pa bodo območja za pospešeno uvajanje naprav za proizvodnjo energije iz OVE. Pri tem se novela osredotoča na sončne in vetrne elektrarne.

Pri območjih za pospešeno uvajanje OVE se bo dajalo prednost umetnim in grajenim površinam, kot so strehe in fasade stavb, prometna infrastruktura, odlagališča odpadkov, industrijska območja, rudniki, umetna jezera, čistilne naprave in razvrednotena zemljišča, ki niso uporabna za kmetijstvo. Foto: Reuters

Določeno je, da ta območja ne smejo biti na območjih Nature 2000, območjih naravnih vrednot, območjih pomembnih poti selitve ptic in morskih sesalcev ter drugih ekološko pomembnih območjih in zavarovanih območjih narave. A je hkrati omogočeno, da se tudi na teh zavarovanih območjih lahko napravo postavi na umetnih in grajenih površinah.

Novela določa, da se za posege na potencialnih prednostnih območjih OVE predhodna presoja in presoja vplivov na okolje ne izvajata, razen če se v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ugotovi, da sta potrebni. Se bodo pa že pri pripravi akcijskih programov upoštevala pravila prostorskega načrtovanja, s tem pa med drugim zagotovilo tudi javno obravnavo in celovito presojo vplivov na okolje.