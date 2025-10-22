Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
8.45

Sreda, 22. 10. 2025, 8.45

Grozljiva nesreča dveh avtobusov, umrlo je 63 ljudi #video

V prometni nesreči dveh avtobusov na eni najprometnejših avtocest v Ugandi je umrlo najmanj 63 ljudi, več ljudi je poškodovanih, so v sredo sporočili iz policije. Nesreča se je zgodila nekaj čez polnoč na avtocesti med prestolnico Kampalo in severnim mestom Gulu.

Prve informacije kažejo, da sta nesrečo povzročila dva avtobusa, ki sta pripeljala iz nasprotnih smeri in poskušala prehiteti drugi vozili, tovornjak in športno terensko vozilo. 

"Pri tem sta avtobusa med prehitevanjem čelno trčila," je v izjavi sporočila ugandska policija. "63 ljudi je izgubilo življenje, vsi potniki iz udeleženih vozil."

