Borzen je objavil subvencije za sončno energijo

Javni poziv, ki je namenjen fizičnim osebam in nadomešča javni poziv Eko sklada za samooskrbne elektrarne po stari uredbi, je aktiven od 15. aprila in ga že poznate. Danes pa so objavili nov javni poziv Borzena , ki je namenjen fizičnim osebam za samooskrbne sončne elektrarne po novi uredbi. Z drugimi besedami: težko pričakovane nove subvencije so končno tu. A poglavitno vprašanje je seveda, kakšne subvencije si lahko posamezno gospodinjstvo obeta ob nakupu sončne elektrarne s hranilnikom električne energije. Naredili smo kar tri izračune za tri različna gospodinjstva, ki imajo zelo različno porabo električne energije. V članku bomo preverili, koliko sončna elektrarna s hranilnikom električne energije stane družino, ki se ogreva na toplotno črpalko, in za koliko lahko nova subvencija zniža to začetno investicijo.

V sklopu Energetika 2.0 na Siol.net tedensko objavljamo članke, v katerih želimo bralcem na konkretnih primerih pokazati, kako in koliko lahko privarčujejo s samooskrbo s sončno energijo. Slovenski trg energetike se je znašel pred številnimi izzivi, ki jih uspešno premaguje podjetje NGEN. Prav nanje smo se obrnili za pomoč pri konkretnih vprašanjih. Novice Ob viških energije brezplačna omrežnina in obračunska moč Novice Z zamenjavo dobavitelja električne energije do več prihrankov Novice Električno vozilo: koliko vas bo stala elektrika? Pred vami je nova serija treh člankov, v katerih se vračamo k trem primerom tipičnih štiričlanskih družin, ki se razlikujejo po letni porabi električne energije. Če smo prej raziskovali, s kakšno sončno elektrarno lahko te družine največ prihranijo, in pri tem preverili tudi, kakšen prihranek si lahko obetajo pri letnem strošku za oskrbo z električno energijo, smo šli tokrat še korak dlje. Preverili smo, koliko bi posamezno družino stala rešitev SG Connect s hibridno sončno elektrarno in kakšen prihranek pri začetni investiciji si lahko zagotovijo z novorazpisanimi subvencijami Borzena.

6831 evrov subvencije za družino, ki se ogreva na toplotno črpalko

Višja kot je poraba električne energije, višji je seveda mesečni račun zanjo. Zato ima tudi povprečna štiričlanska družina, ki se ogreva na toplotno črpalko in jo bomo v tem članku vzeli za izhodišče, večjo letno porabo elektrike. A ko govorimo o subvencijah, lahko večja poraba pomeni tudi večjo korist in prav to vam bomo na konkretnem izračunu pokazali v nadaljevanju članka.

Prihranki in ugodnosti pa bodo še posebej veliki, če ob tem še zamenjajo dobavitelja električne energije in se povežejo v SG Connect pametno omrežje. V nadaljevanju vam bomo pokazali natančen izračun letnega prihranka pri električni energiji, subvencijo ter z njo znižan strošek ob nakupu sončne elektrarne s hranilnikom.

Borzen pa je poleg javnega poziva za samooskrbne sončne elektrarne po novi uredbi objavil tudi: javni poziv za dograditev baterijskega hranilnika k obstoječi sončni, elektrarni po stari ali novi uredbi, ki je namenjen izključno fizičnim osebam, javni poziv namenjen pospeševanju uvajanja obnovljivih virov energije za pravne osebe. Več o tem pa v naslednjih objavah.

Koliko lahko prihranite s podjetjem NGEN, pametno povezavo SG Connect in hibridnim sistemom NGEN Star?

V povprečju takšna družina na letni ravni porabi več elektrike kot družina, ki za ogrevanje ne uporablja električne energije. Iz podjetja NGEN so nam sporočili, da znaša povprečna letna poraba približno 11.360 kilovatnih ur. Za takšno količino elektrike, pridobljene iz električnega omrežja, mora porabnik električne energije zdaj, pred uvedbo pettarifnega omrežninskega sistema, plačati približno 1631,74 evra + DDV.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

A ta znesek je lahko občutno manjši, če se odločite za namestitev hibridne sončne elektrarne NGEN Star ter povezavo v pametno omrežje SG Connect podjetja NGEN, kjer zagotavljajo garantirano letno proizvodnjo sončne energije. V podjetju NGEN za družine, ki že uporabljajo toplotno črpalko, priporočajo vgradnjo sončne elektrarne z najvišjo nazivno močjo 10,12 kilovatne ure ter hranilnika električne energije kapacitete 20,7 kilovetne ure. Tako lahko družina s pomočjo podjetja NGEN zmanjša svoj letni strošek za elektriko z 1631,74 evra na le 220 evrov + DDV (po 1. juliju 2024).

Koliko vas bo po upoštevani subvenciji stala sončna elektrarna s hranilnikom? Ekskluzivno za Siol.net so v NGEN razkrili, koliko bi gospodinjstvo, katerega letna poraba znaša približno 11.360 kilovatnih ur stala omenjena hibridna sončna elektrarna povezana v pametno omrežje SG Connect. Začetna investicija v hibridni sistem NGEN Star s pametno povezavo SG Connect, ki bi sicer znašala 22.500 evrov*, bo tako s subvencijo v višini 6831 evrov znižana na le 15.669 evrov. V kakšnem času lahko računate, da se vam bo povrnila takšna investicija? Ob letnem prihranku v višini 1412 evrov ocenjena povračilna doba investicije znaša le devet let. Subvencija pa je lahko tudi višja, odvisno od kapacitete hranilnika električne energije, a skupno največ 40 odstotkov celotne investicije. V primeru skupne vrednosti investicije v višini 22.500 evrov lahko subvencija znaša tudi do devet tisoč evrov.

S pametno povezavo SG Connect do največjih prihrankov

Če povzamemo, štiričlanska družina, ki za ogrevanje uporablja toplotno črpalko in tako na letni ravni porabi približno 11.360 kilovatnih ur električne energije, s podjetjem NGEN in njihovo hibridno sončno elektrarno NGEN Star ter pametno povezavo SG Connect dvojno prihrani, ob tem pa še pozitivno vpliva na okolje.

Obeta si lahko znižanje stroška za elektriko na letni ravni z 1631,74 evra na le 220 evrov + DDV, brez upoštevanja stroška za obračunsko moč, ki se lahko od primera do primera močno razlikuje in ga v preprostem izračunu ne moremo upoštevati. Zagotovo pa bo ta zaradi Smart Grid Connect platforme ter baterijskega hranilnika NGEN Star občutno nižji kot sicer. Ob tem pa si lahko pri nakupu sončne elektrarne s hranilnikom zagotovi še 6831 evrov subvencije.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign Zakaj podjetje NGEN in njihova pametna povezava SG Connect ter hibridni sistem NGEN Star? To slovensko podjetje svojim odjemalcem električne energije ponuja garantirano proizvodnjo sončne energije, ki prinaša največ koristi, saj jim omogoča, da v celoti izkoristijo prednosti, ki jih prinašata sončna elektrarna in baterijskih hranilnik.

Na podlagi pametne povezave sistem Auto grid service avtomatsko upravlja proizvodnjo sončne elektrarne in hranjenjem električne energije. Sistem analizira trenutno stanje v energetskem sistemu in optimizira proizvodnjo in hranjenje energije pri uporabniku, da maksimizira učinkovitost in prihranke za stranko in sistem.

Ker sončna elektrarna in baterijski hranilnik delujeta vse leto, si lahko tako odjemalec zagotovi določeno količino energije tudi po ceni nič evrov za kilovatno uro, ob tem pa ne le prihrani, temveč tudi pripomore k stabilnosti slovenskega električnega omrežja.

Proizvodnja se namreč prilagaja potrebam omrežja, za kar pa odjemalec nikakor ni prikrajšan, saj ima zagotovljeno določeno količino energije po nič evrov/kilovatno uro. Po 1. juliju bo v okviru regulacijskega polnjenja, to je ob viških energije v omrežju, gospodinjstvo lahko prejemalo energijo brez stroška omrežnine. Takrat se celo moč odjema ne bo štela v obračunsko moč.

Primera izračunov subvencije za družine z manjšo in večjo porabo elektrike najdete tukaj:

družina, ki za ogrevanje ne uporablja elektrike:

družina, ki uporablja toplotno črpalko in električno vozilo:

Pridobite ponudbo, prilagojeno svojemu domu Prepričani smo, da si nihče ne želi dnevno spremljati ter upravljati domačega baterijskega hranilnika, da mu bo le ta znižal stroške, zato prepustite hibridnemu sistemu NGEN Star ter platformi Smart Grid Connect, da skrbi za vaše prihranke pri oskrbi z električno energijo in svoj dragoceni čas izkoristite za pomembnejše stvari. Za natančnejši izračun investicije, subvencije in prihranka, ki vam ga lahko omogoči podjetje NGEN s hibridno sončno elektrarno ter pametnim omrežjem SG Connect, oddajte svoje podatke v spodnji obrazec in si ob tem prislužite še Smart Grid Connect opremo, katere vrednost presega 500 evrov, popolnoma brezplačno. To ugodnost bo prejeli prvih 100 sodelujočih, ki se bo do 31. decembra 2024, odločilo za nakup hibridnega sistema NGEN STAR.

Pogoje akcije Garantirana proizvodnja si boste lahko kmalu prebrali na spletnih straneh podjetja NGEN.

*V ceno sta vključena vsa potrebna oprema in povprečen strošek montaže na klasično opečnato kritino, ki se lahko razlikujeta glede na zahteve posameznega objekta.