Električno vozilo: koliko vas bo stala elektrika?

Že imate električno vozilo? Morda ga imate ali pa o tem še razmišljate. V vsakem primeru je raziskava, objavljena v tem članku, kot nalašč za vas. Preverili smo namreč, koliko elektrike na letni ravni porabi povprečno štiričlansko gospodinjstvo, ki za ogrevanje uporablja toplotno črpalko in ima doma tudi polnilnico za električno vozilo. Še več, poiskali smo tudi rešitev, s pomočjo katere lahko tako gospodinjstvo občutno prihrani pri stroških za elektriko. Garantirana proizvodnja sončne energije, ki jo ponujajo pri podjetju NGEN , se še kako izplača tudi po ukinitvi letnega netmeteringa.

Pred vami je tretji članek v seriji, ki bo v sklopu Energetika 2.0 na Siol.net posvečena predstavitvi konkretnih primerov porabe elektrike za različne tipe gospodinjstev. Za vsako posamezno vrsto gospodinjstva bomo glede na njegovo porabo električne energije pripravili in obrazložili, kako in koliko lahko prihrani, če zamenja dobavitelja električne energije in se poveže v pametno omrežje SG Connect. Zagotovo boste med temi primeri našli tudi takšnega, s katerim boste lahko primerjali svoje gospodinjstvo in si lažje predstavljali, kakšne prednosti vam lahko prinese pametna povezava SG Connect.

Poraba štiričlanske družine s toplotno črpalko in polnilnico za električno vozilo

Več kot imate v vašem domu velikih porabnikov električne energije, večja bo vaša poraba elektrike. To je seveda logično, a kakšno porabo lahko pričakujemo, če bomo v domu namestili toplotno črpalko in polnilnico za električno vozilo?

Večja kot je poraba, bolj je na mestu razmislek o namestitvi sončne elektrarne, a pri tem še zdaleč ni vseeno, katero podjetje boste izbrali tako za nakup opreme kot za namestitev in nenazadnje tudi katerega ponudnika električne energije. Kako torej izbrati in kakšne prihranke lahko omenjenemu gospodinjstvu omogoča sončna elektrarna?

Za odgovore na zgornja vprašanja smo prosili slovensko podjetje NGEN, kjer so nam tudi pojasnili, kako s svojo rešitvijo SG Connect svojim odjemalcem električne energije omogočajo garantirano proizvodnjo sončne energije in z njo izjemen prihranek.

Foto: Ngen

Zakaj se izplača investicija v sončno elektrarno? Povprečna štiričlanska družina, ki za ogrevanje uporablja toplotno črpalko, doma pa polni tudi svoje novo električno vozilo, bo seveda na letni ravni za elektriko porabila več od druge štiričlanske družine, ki še vedno vozi avtomobil na notranje zgorevanje, za ogrevanje pa se prav tako ne zanaša na električno omrežje. Pa poglejmo torej podatke. Omenjena družina bo v povprečju na letni ravni porabila 15.517 kilovatnih ur elektrike. Njen letni strošek brez uporabe sončne elektrarne je tako po izračunih naslednji: omrežnina 0,03973 evra/kWh = 616,49 evra,

enotna tarifa 90 odstotkov 0,098 evra/kWh = 1368,60 evra,

enotna tarifa deset odstotkov 0,1539 evra/kWh = 241,99 evra. To skupaj nanese 2227,08 evra + DDV, a je temu treba prišteti še podražitve, ki se obetajo s 1. junijem, ko bo sicer omrežnina nižja, a bo višji strošek obračunske moči, postopno pa bodo začele veljati tudi kazni za prekoračitve dogovorjene obračunske moči. Več o tem si preberite v nadaljevanju članka. Da bi si zagotovili občuten prihranek, je za takšno gospodinjstvo najbolj smiseln naslednji korak namestitev sončne elektrarne. Da bi si zagotovili zadostno količino garantirane letne proizvodnje sončne energije, v podjetju NGEN priporočajo vgradnjo sončne elektrarne z najvišjo nazivno močjo 14,08 kilovatne ure in hranilnika električne energije s kapaciteto 28,98 kilovatne ure. V tem primeru si bo družina s sistemom SG Connect zagotovila garantirano letno proizvodnjo sončne energije v višini 14.080 kilovatnih ur.

Garantirana proizvodnja sončne energije v višini 14.080 kWh

Preverili smo, koliko lahko s pametnim sistemom SG Connect, ki je plod slovenskega znanja, pridobi povprečna slovenska štiričlanska družina, ki se ogreva s toplotno črpalko in doma polni električno vozilo.

Vhodne vrednosti zgoraj so deljene z dve zaradi vnosa. Foto: Ngen

V primeru vgradnje takšne sončne elektrarne in hranilnika električne energije lahko pričakujete proizvodnjo in porabo, kot jo prikazujeta zgornja grafa. Ta prikazujeta podatke za letno raven, saj se podatki na mesečni ravni bistveno razlikujejo. Levi graf prikazuje porazdelitev proizvedene energije sončne elektrarne, levi pa porabo gospodinjstva.

Če poenostavimo, s takšno sončno elektrarno lahko med letom pričakujete, da boste proizvedli 14.080 kilovatnih ur, pri čemer je glede na sezono mogoče desetodstotno odstopanje. Od letno proizvedene sončne energije je boste 32 odstotkov porabili sproti, 44 odstotkov je boste porabili za polnjenje hranilnika, preostalih 24 odstotkov pa boste oddali v omrežje.

Če na drugi strani pogledate porabo gospodinjstva s takšno kombinacijo sončne elektrarne in hranilnika, lahko računate, da boste med letom porabili 15.517 kilovatnih ur električne energije. Od tega je boste 29 odstotkov porabili neposredno iz sončne elektrarne, 34 iz hranilnika in 37 odstotkov iz omrežja.

V nadaljevanju članka si bomo ogledali tri primere za tri različne položaje, v katerih se znajde posamezni odjemalec električne energije z zgoraj omenjeno porabo. Primerjali bomo stroške električne energije, ki bi jih takšno gospodinjstvo imelo po vgradnji sončne elektrarne in hranilnika energije v naslednjih primerih:

če je gospodinjstvo vlogo za oddajo električne energije v omrežje oddalo pred 31. decembrom 2023,

če je vlogo oddalo kasneje, za dobavitelja električne energije pa izbralo naključnega ponudnika,

če je vlogo oddalo kasneje, gospodinjstvo pa je za dobavitelja električne energije izbralo podjetje NGEN in se povezalo v SG Connect pametno omrežje s hibridno sončno elektrarno NGEN Star.

Primer 1: gospodinjstvo, ki že ima soglasje za letni obračun

Ste že lani (do 31. decembra 2023) oddali vlogo za soglasje za oddajo električne energije v omrežje? Potem je za vas še vedno mogoče letno obračunavanje oddane in prejete električne energije iz omrežja.

Z zgoraj opisano proizvodnjo sončne energije in porabo ter ob upoštevanju letnega obračunavanja oddane in vzete energije iz omrežja bo takšno gospodinjstvo na letni ravni približno 90-odstotno samozadostno.

To pomeni, da bo doplačalo le za energijo in strošek omrežnine, ki predstavljata razliko med oddano in prevzeto energijo, kar pomeni približno 1440 kilovatnih ur. Čez vso leto pa bo takšno gospodinjstvo plačevalo še strošek priklopa na omrežje oziroma obračunsko moč, ki je odvisna od moči glavnih varovalk.

Letni strošek za zgoraj omenjeno porabo v višini 1440 kilovatnih ur je po trenutnih izračunih: omrežnina 0,03973 evra/kWh = 57,21 evra,

enotna tarifa 90 odstotkov 0,098 evra/kWh = 127,01 evra,

enotna tarifa deset odstotkov 0,1539 evra/kWh = 22,16 evra. To skupaj nanese 206,38 evra + DDV, a je temu treba prišteti še letni strošek obračunske moči, ki je odvisen od moči glavnih varovalk. Prav ta strošek bo letos s 1. julijem občutno narasel. Poleg tega lahko pri posameznem gospodinjstvu nastanejo tudi presežki dogovorjene obračunske moči, ki lahko pozneje močno obremenijo družinski proračun. Se pa obenem obeta tudi za približno dva centa nižja cena omrežnine na kilovatno uro. Več o prihajajočih spremembah in o novem obračunavanju obračunske moči in presežkih smo že pisali v spodnjem članku. Novice Končno: preprosta razlaga omrežninskega akta in pettarifnega sistema

Primer 2: odjemalec je izbral naključnega dobavitelja električne energije

Letni netmetering, opisan v zgornjem primeru, ne bo več mogoč za vse tiste, ki so vlogo za soglasje pri oddaji sončne energije v omrežje oddali po 1. januarju 2024 ali pa to še nameravajo storiti. Nadomestil ga je mesečni obračun električne energije, ki je z vidika odjemalca bolj obremenjujoč. Na letni ravni bo tako gospodinjstvo v omrežje oddalo 24 odstotkov energije, kar bo predstavljalo približno 3380 kilovatnih ur. Za to bo predvidoma prejelo 182,18 evra tako imenovanega dobropisa.

Foto: Shutterstock

Čeprav bo tudi v tem primeru gospodinjstvo približno 90-odstotno samozadostno, bodo v primerjavi s prvim primerom zaradi razlik med odkupno in prodajno ceno ter stroška omrežnine, ki ga gospodinjstvo izplača ob prevzemu energije iz omrežja, še vedno nastopile očitne razlike z vidika stroška na računu.

Letni strošek bo v tem primeru naslednji: omrežnina za vso energijo, prevzeto iz omrežja 5.741 kWh * 0,03973 evra/kWh = 228,09 evra (po 1. juliju približno 115 evrov),

enotna tarifa 90 odstotkov 0,098 evra/kWh = 506,36 evra,

enotna tarifa deset odstotkov 0,10370 evra/kWh = 59,53 evra. Strošek bo tako za električno energijo in omrežnino 793,98 evra + DDV, od česar se bo odštel dobropis v vrednosti 182,18 evra. Neto strošek bo tako 611,80 evra. Cena omrežnine se bo s 1. julijem 2024 znižala, zato se bo tudi upoštevani strošek omrežnine znižal (približno 0,02 evra/kWh), a se bo istočasno zvišala cena obračunske moči, ki je tukaj prav tako še nismo upoštevali. Prišteti je treba še morebitne kazni, ki lahko nastanejo ob prekoračitvi dogovorjene obračunske moči.

Primer 3: prednosti, ki jih prinaša podjetje NGEN s pametno povezavo SG Connect in hibridnim sistemom NGEN STAR

To občutno podražitev, ki jo novim ali prihodnjim lastnikom sončnih elektrarn prinaša mesečno obračunavanje električne energije, lahko korenito zmanjšate z uporabo pametnega omrežja SG Connect podjetja NGEN. To slovensko podjetje svojim odjemalcem električne energije ponuja garantirane proizvodnje sončne energije, ki prinaša največ koristi.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Z njihovo pametno opremo lahko do podrobnosti izkoristite prednosti, ki jih prinašata sončna elektrarna in baterijski hranilnik. Omogočata namreč letno garantirano proizvodnjo sončne energije.

Kako je to mogoče? Na podlagi pametne povezave sistem Auto grid service avtomatsko upravlja s proizvodnjo sončne elektrarne in hranjenjem električne energije. Sistem analizira trenutno stanje v energetskem sistemu ter optimizira proizvodnjo in hranjenje energije pri uporabniku, da poveča učinkovitost ter prihranke za stranko in sistem.

Sončna elektrarna in baterijski hranilnik delujeta vse leto, zato si lahko tako odjemalec zagotovi določeno količino energije tudi po ceni nič evrov za kilovatno uro, ob tem pa ne le prihrani, temveč tudi pripomore k stabilnosti slovenskega električnega omrežja. Se sprašujete, kako? Proizvodnja se lahko prilagaja potrebam omrežja, za kar odjemalec nikakor ni prikrajšan, saj ima zagotovljeno določeno količino energije po nič evrov na kilovatno uro. Po 1. juliju bo v okviru regulacijskega polnjenja, to je ob viških energije v omrežju, gospodinjstvo lahko prejemalo energijo brez stroška omrežnine. Takrat se celo moč odjema ne bo štela v obračunsko moč.

Predviden letni strošek gospodinjstva bo v takem primeru naslednji: omrežnina za vso energijo, prevzeto iz omrežja 5.741 kWh * 0,03973 evra/kWh = 228,09 evra (po 1. juliju približno 115 evrov),

električna energija zgolj za odjem, ki presega garantirano proizvodnjo NGEN (15.517 kWh – 14.080 kWh = 1437 kWh): enotna tarifa 90 odstotkov 0,098 evra/kWh = 126,74 evra, enotna tarifa deset odstotkov 0,15261 evra/kWh = 21,93 evra.



Foto: Matic Lipar, Lipardesign

To torej pomeni letni račun za električno energijo in omrežnino v višini 376,76 evra + DDV. Ta znesek se bo sicer s 1. julijem, zaradi nižje cene omrežnine, znižal za približno 113 evrov. Je pa temu izračunu treba dodati še zgoraj omenjeno podražitev obračunske moči in morebitne kazni ob prekoračitvah dogovorjene obračunske moči, za katere vam pri uporabi pametne povezave SG Connect ni treba skrbeti, saj bo sistem samodejno uravnaval porabo in pravočasno preprečil morebitne presežke.

To pomeni, da bo po 1. juliju skupni strošek zaradi nižje cene omrežnine le približno 263 evrov, kar je primerljivo s stroškom, ki ga imajo vsi, za katere še vedno velja letno obračunavanje električne energije. Vsekakor je omenjeni znesek bistveno nižji od tistega, s katerim se bodo srečali vsi tisti, za katere ne velja letno obračunavanje, hkrati pa so si za dobavitelja električne energije izbrali naključno drugo podjetje. Prav tako imajo ti v primerjavi s tistimi iz prvega primera zgolj za električno energijo ter omrežnino račun višji za več kot 300 evrov letno.

Kaj je torej najboljša možnost?

Odgovor je pravzaprav preprost. Vsekakor boste največ prihranili, če se odločite za podjetje NGEN in njihovo pametno povezavo SG Connect. Zakaj? Skupni stroški, ki pritičejo posameznemu gospodinjstvu ob vgradnji sončne elektrarne z najvišjo nazivno močjo 14,08 kilovatne ure in hranilnika električne energije kapacitete 28,98 kilovatne ure, ob zgoraj opisanih treh primerih so:

strošek za prvi primer: 206,38 evra; po 1. juliju približno 178 evrov ,

, strošek za drugi primer: 611,80 evra; po 1. juliju približno 499 evrov in

in strošek za tretji primer: 376,76 evra; po 1. juliju približno 264 evrov.

Vsi tisti, ki torej nimate več zagotovljenega letnega netmeteringa, boste z izbiro podjetja NGEN za dobavitelja električne energije prihranili veliko več, kot če boste izbrali naključnega drugega dobavitelja električne energije. Vaš letni strošek bo tako primerljiv s stroškom tistih, za katere še vedno velja letno obračunavanje električne energije.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

A tako NGEN kot ponudnik električne energije kot tudi njihova oprema NGEN Star svojim uporabnikom prinašata še dodatne ugodnosti in prihranke, o čemer lahko več preberete tukaj:

V vseh primerih vgradnja opreme NGEN Star ne glede na izbiro dobavitelja prinaša visoke prihranke pri obračunski moči in druge ugodnosti, ki jih omogoča uporaba hibridnega sistema. Ob izbiri NGEN kot dobavitelja in uporabi pametne povezave SG Connect pa so prihranki še večji.

Pogoje akcije Garantirana proizvodnja si boste lahko kmalu prebrali na spletnih straneh podjetja NGEN.