Svarilo iz Nemčije: Vemo, kakšen je Putinov načrt za Ukrajino in Evropo

Podjarmiti Ukrajino in strašiti Evropo

Putin "si želi podjarmiti celotno Ukrajino in hkrati širiti strah po vsej Evropi", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Wadephul in dodal, da je Putinova "domnevna pripravljenost na pogajanja le fasada".

Ukrajina in njene zaveznice so Rusijo obtožile spodkopavanja diplomatskih prizadevanj, ki so v zadnjih tednih zastala kljub željam Washingtona po hitrem dogovoru o prekinitvi ognja. Ruske sile so medtem še okrepile napade na Ukrajino.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov je pretekli konec tedna namignil, da so za pomanjkanje napredka v prizadevanjih za prekinitev ognja v Ukrajini in odsotnost kakršnihkoli mirovnih pogovorov krive Ukrajina in ZDA, ne pa Rusija. Foto: Reuters

Nemčija dodatni dve milijardi evrov za obrambo Ukrajine pred ruskimi napadi iz zraka

Ob ogledu škode, ki jo je nedavno povzročil ruski napad dronov in raket v ukrajinski prestolnici, je Wadephul danes dejal, da je Nemčija namenila dodatni dve milijardi evrov za zračno obrambo in strelivo.

Sibiha pa je Rusijo obtožil stopnjevanja napadov s ciljem "sejati paniko in vplivati na razpoloženje ukrajinskega prebivalstva". "Da bi to preprečili, so brez dvoma ključnega pomena sistemi zračne obrambe," je dodal in se zahvalil Nemčiji za pomoč pri krepitvi ukrajinske zračne obrambe.

Rusija je v zadnjih tednih še okrepila napade na Ukrajino. Na fotografiji eden od nedavnih napadov na ukrajinsko prestolnico Kijev. Foto: omrežje X/@clashreport

Wadephul in predstavniki nemške obrambne industrije, ki ministra spremljajo na obisku, se bodo danes predvidoma sestali tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Ukrajini poskušajo pomagati, da se bo učinkoviteje branila sama

Kot je še povedal vodja nemške diplomacije, želijo z ukrajinsko stranjo ustanoviti nova skupna podjetja, da bo Ukrajina lahko sama hitreje proizvedla več za lastno obrambo.

Wadephul naj bi popoldne s Sibiho obiskal tudi Babin Jar, prizorišče nacističnega poboja 33 tisoč Judov leta 1941.

To je Wadephulov drugi obisk v Ukrajini po prevzemu funkcije. Nekaj dni po imenovanju se je 9. maja udeležil neformalnega srečanja zunanjih ministrov EU v Lvovu.