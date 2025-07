Sestala s bosta Golob in predsednik uprave Petrola: bosta našla skupno točko?

Predsednik vlade Robert Golob se bo po napovedi njegovega kabineta danes sestal s predsednikom uprave Petrola Sašom Bergerjem. Do odločitve družbe, da zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv med drugim zapre nekatere bencinske servise, je bil premier prejšnji teden kritičen. O svojih potezah bodo v Petrolu sicer do srede še enkrat razmislili.

Podrobnosti glede današnjega sestanka v kabinetu predsednika vlade niso navedli. V ponedeljek se je z Bergerjem v Kostelu - med štirimi bencinskimi servisi, ki jih je Petrol nedavno začasno zaprl, je namreč tudi tisti v Petrini v občini Kostel - sestal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Kot je minister povedal po srečanju, so se dogovorili, da bo v čim krajšem času stekel dialog med vlado in Petrolom o možnih rešitvah. Do srede bodo v Petrolu tudi še enkrat pretehtali, ali je zaprtje omenjenih črpalk res smiselno.

Petrol: Zapiranje je začasen ukrep

V petek so v družbi poudarili, da zapiranje posameznih prodajnih mest ni niti njihova želja niti dolgoročen cilj, temveč začasen ukrep, ki ga pogojuje zgolj trenutna regulacija. Vlado so večkrat pozvali k dialogu in iskanju "vzdržnih dolgoročnih rešitev".

Petrol je zaradi nove regulacije napovedal tudi ustavitev vseh razvojnih investicij v Sloveniji, zamrznitev izplačil sponzorskih in donacijskih sredstev ter revizijo dobaviteljskih pogodb. Golob je bil do poteze trgovca z energenti minuli teden kritičen. "Petrol kaže vsem prebivalcem, za kaj jim v resnici gre. Za navadno požrešnost po dobičku in da jim ljudje enostavno niso pomembni," je dejal.