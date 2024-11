Prihajajo nižji stroški: ta ponudnik napoveduje znižanje cen energentov

Družba GEN-I nadaljuje svojo zavezanost zagotavljanju ugodnih cen energentov za svoje odjemalce. Ob prihajajoči zimi je napovedala pomembno znižanje cen električne energije in zemeljskega plina. S spremembo rednih cenikov, ki začnejo veljati 1. decembra 2024, bodo gospodinjski in mali poslovni odjemalci zemeljskega plina plačevali manj, nižje pa bodo tudi cene elektrike za male poslovne uporabnike. Država bo do konca februarja 2025 še naprej regulirala ceno električne energije za gospodinjske odjemalce.