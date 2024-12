Nekateri dobavitelji so z decembrom oz. bodo z januarjem znižali cene zemeljskega plina za gospodinjstva in električne energije za male poslovne uporabnike.

Petrol

Petrol je s 1. decembrom znižal cene električne energije za male poslovne odjemalce, s 1. januarjem pa bo znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, so za STA povedali v družbi.

Za male poslovne odjemalce električne energije (odjemalci na nizkonapetostnem omrežju z močjo priključitve do 43 kilovatov) je od 1. decembra cena v povprečju nižja za 18 odstotkov, in sicer za visoko tarifo (VT) znaša 141,95 evra na megavatno uro (MWh) brez DDV (znižanje za 15,5 odstotka), za majhno tarifo (MT) 119,95 evra na MWh brez DDV (znižanje za 21 odstotkov) in za enotno tarifo (ET) 131,95 evra na MWh brez DDV (znižanje za 17,5 odstotka).

S 1. januarjem 2025 pa bo Petrol znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Cena za gospodinjske odjemalce bo 50,57 evra na MWh brez DDV (znižanje za 14,6 odstotka), za male poslovne odjemalce 51,48 evra na MWh brez DDV (znižanje za 13,8 odstotka).

Elektro in Gen-I

Družba Elektro energija je enako kot njena lastnica, družba Gen-I, s 1. decembrom znižala cene plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce za okoli 15 odstotkov. Za gospodinjske odjemalce nova cena znaša 49,60 evra na MWh, za male poslovne 50,50 evra na MWh.

Cene električne energije za male poslovne odjemalce pa so pri Elektro energiji in Gen-I nižje za okoli 11 odstotkov, in sicer znaša cena v VT 139,90 evra, v MT 116,90 evra in v ET 129,90 evra na MWh brez DDV.

Energija plus

V družbi Energija plus, ki je del skupine HSE, bodo s 1. januarjem znižali ceno zemeljskega plina tako za gospodinjstva kot za male poslovne odjemalce in ceno električne energije za male poslovne odjemalce, so povedali za STA. Novih cen sicer še niso objavili.

Cene električne energije za gospodinjstva so medtem v obdobju od 1. novembra do 28. februarja, ko traja tudi višja sezona pri omrežnini, regulirane, in sicer znašajo za VT 84 evrov, za MT 77 evrov in za ET 70 evrov na MWh brez DDV. Kakšne bi bile lahko cene po izteku tega obdobja, dobavitelji še niso mogli napovedati.

Adriaplin

Adriaplin od 10. oktobra ponuja akcijski paket, po katerem gospodinjskim odjemalcem do konca leta 2025 zagotavljajo fiksno ceno zemeljskega plina po ceni 47,72 evra na MWh brez DDV, so STA povedali v družbi.

Plinarna Maribor in Istrabenz plini

V družbi Plinarna Maribor in njeni lastnici, družbi Istrabenz plini, ki je del italijanske skupine SIAD, so za STA povedali, da spremljajo in analizirajo dogajanje na svetovnih energetskih trgih in da trenutne razmere ne narekujejo potrebe po korekciji cen zemeljskega plina vsaj do konca leta. "Če se bodo nabavni pogoji v prihodnjem obdobju spremenili, bomo kot dobavitelj plina ustrezno korigirali tudi maloprodajne cene," so dejali.

Pri Plinarni Maribor in Istrabenz plinih je cena plina za gospodinjstva 53,50 evra na MWh, za male poslovne odjemalce pa 59 evrov na MWh.

Energetika Ljubljana

V Energetiki Ljubljana pravijo, da so že maja, po prenehanju regulacije maloprodajnih cen zemeljskega plina, med prvimi znižali ceno zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce. Cena za gospodinjski odjem znaša 53,91 evra na MWh brez DDV. Za male poslovne odjemalce je cena 58,99 evra na MWh.

"V zadnjem obdobju smo spet priča bolj zaostrenim geopolitičnim razmeram in povečanemu povpraševanju po zemeljskem plinu ter tudi drugih energentih, kar je borzne cene občutno zvišalo, zato smo pri napovedovanjih previdni. Če se napetosti umirijo in cene popustijo, bomo v novem letu temu sledili tudi v Energetiki Ljubljana, trenutno pa sprememb cen še ne načrtujemo," so STA povedali v družbi.