GEN-I znižuje cene električne energije in zemeljskega plina

V skrbi za svoje odjemalce družba GEN-I v času prihajajoče zime napoveduje znižanje cen elektrike in zemeljskega plina. S spremembami na rednih cenikih, ki stopajo v veljavo 1. decembra 2024, se znižujeta cena zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter cena električne energije za male poslovne odjemalce. Ceno električne energije za gospodinjske odjemalce bo do konca februarja regulirala država.

Foto: Shutterstock

Kljub negotovostim na veleprodajnih trgih GEN-I s podporo odlične mednarodne trgovalne infrastrukture svojim odjemalcem v prihajajočem obdobju omogoča nižje cene električne energije in zemeljskega plina. Cena zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce se bo z decembrom znižala za 15 %, znižanje cen električne energije za male poslovne uporabnike pa v povprečju tarif znaša 11 %.

Spremembe na rednih cenikih stopijo v veljavo že s 1. decembrom 2024:

Gospodinjski odjemalci

Redni cenik od 1. 12. 2024 Redna cena za kWh brez DDV Redna cena za kWh z DDV Zemeljski plin 0,04960 € 0,06051 €

Mali poslovni odjemalci

Redni cenik od 1. 12. 2024 Redna cena za kWh brez DDV Redna cena za kWh z DDV Zemeljski plin 0,05050 € 0,06161 € Elektrika višja tarifa (VT) 0,13990 € 0,17068 € Elektrika manjša tarifa (MT) 0,11690 € 0,14262 € Elektrika enotna tarifa (ET) 0,12990 € 0,15848 €

gen-i.si. Redni ceniki so objavljeni na spletni strani

Skrb za odjemalce je ključno vodilo delovanja Skupine GEN-I na segmentu dobave električne energije, podprto z aktivnim upravljanjem nabave energentov znotraj široko razvejane mednarodne trgovalne infrastrukture. Ob tem v Skupini GEN-I razvijajo tudi produkte in storitve za učinkovito rabo energije. Ti zmanjšujejo odvisnost odjemalcev od tržnih cen energije, obenem pa spodbujajo trajnostni razvoj in zeleno preobrazbo svojih strank in partnerjev.

Konec oktobra je tako GEN-I skupaj s svojo hčerinsko družbo GEN-I Sonce na trgu gospodinjskih odjemalcev predstavil paket Pametna samooskrba, ki ponuja največjo mogočo energetsko neodvisnost in ob izgradnji sončne elektrarne s hranilnikom energije zniža mesečni račun za elektriko do 60 %. Že v prvih treh tednih so v GEN-I prejeli več sto povpraševanj po tem paketu, kar dokazuje veliko zanimanje odjemalcev.

Na področju samooskrbe v zadnjem obdobju vse bolj v ospredje prihajajo t. i. samooskrbne skupnosti, ki povezujejo proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov in njene porabnike. Skupnosti, v katere se lahko povežejo bodisi gospodinjski bodisi poslovni odjemalci, članom omogočajo dolgoročne in stabilne prihranke pri stroških električne energije, večjo neodvisnost od nihanj cen na trgu energentov ter zmanjšujejo njihov ogljični odtis. Vzpostavitev tovrstne skupnosti v GEN-I ponujajo tako pri obstoječih sončnih elektrarnah kot ob izgradnji novih.