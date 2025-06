Več sebe za starejše je nov priročnik, ki spreminja pogled na staranje

Foto: POPR D.O.O.

Knjiga nagovori vsa področja, ki v tretjem življenjskem obdobju postanejo aktualna: samoto, smrt, želene stike z družino ter tudi modrost, osebno zadovoljstvo in upanje.

Knjiga, ki povezuje generacije

Izkušnja vnukinje in none, ki sta knjigo brali skupaj na svojih sobotnih druženjih, je taka: "Nekega jutra me je nona poklicala že zgodaj. V njenem glasu sem zaznala tesnobo. 'Duši me, težko diham,' je rekla tiho. Takoj sem se odpravila k njej. Ko sem prispela, je bila videti šibka in utrujena. Pripravila sem ji kavico in zajtrk, nato pa sedla poleg nje ter ji začela brati knjigo Več sebe za starejše, knjigo toplih misli in dragocenih nasvetov za starejše. Med branjem sem videla, kako se nonin obraz mehča, kako postaja bolj pozorna na vsako besedo. Spomnila jo je, da je njeno življenje vredno, da ima ljubeče ljudi okrog sebe, streho nad glavo, zdravstveno oskrbo in varnost – vse tisto, kar mnogim po svetu manjka."

Avtorica knjige Urša Milavec je imela med pisanjem te knjige neprestano v ospredju idejo zgraditi trden most med mladimi in starejšimi. Knjige, kot je ta, lahko pomagajo k temu, da posameznik postaja bolj zadovoljen v sebi. Zadovoljni ljudje pa potem gradimo dobre medosebne in medgeneracijske odnose. Življenje je neprestano učenje, osebni uspeh in zadovoljstvo posameznika pa sta močno povezana z močno in zdravo družino. Knjiga Več sebe za starejše ponuja upanje, ljubezen, motivacijo in tudi pot naprej. Je lučka, ki dviga in spodbuja.

Več sebe je zbirka knjig za vso družino

Knjiga za starejše je tako zadnja od knjig, ki se je letos pridružila zbirki Več sebe. To sestavljata še knjigi Več sebe za mladostnike in Več sebe za odrasle.

Avtorica zbirke Več sebe Urša Milavec pravi, da so rdeča nit zbirke učenje, rast, razvoj in zadovoljstvo. Naše življenje poteka nekako takole: rodimo se, se po obdobjih učimo, razvijamo in rastemo skozi izkušnje ter na koncu umremo. Ali kot pravi neki tibetanski menih: "Predstavljajte si ocean in vi ste kapljica, ki skoči iz oceana, nekaj časa obstaja, se vrtinči in poskakuje, potem pa se spet vrne v objem večnega oceana. To je metafora za naše življenje."

