Parade ponosa, ki jo je danes v Mariboru organiziral Mladinski kulturni center (MKC) Maribor, se je po navedbah centra udeležilo približno 350 ljudi. Pozvali so k strpnejši, bolj vključujoči in srčni družbi. Dogodek je potekal mirno, se je pa ob robu prizorišča skupina protestnikov zbrala na protishodu, so sporočili.