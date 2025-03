Pri sosedih z zakonom prepovedali parado ponosa

Madžarski parlament je danes sprejel zakon, ki prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti in dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov. Kritiki opozarjajo, da gre za omejevanje temeljnih pravic in nadaljnje krčenje pravic LGBTIQ skupnosti v tej članici EU.

Parlament v Budimpešti je s 136 glasovi za in 27 proti potrdil ustrezen zakon, ki ga je po nujnem postopku v ponedeljek vložila desna populistična vlada premierja Viktorja Orbana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poleg poslancev Orbanove desne konservativne stranke Fidesz in njenih koalicijskih krščanskih demokratov (KDNP) so ga podprli tudi poslanci desne nacionalistične stranke Jobbik in skrajno desne stranke Naša domovina, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Opozicija protestirala

Opozicijski poslanci iz liberalne stranke Momentum pa so glasovanje v 199-članskem parlamentu motili z vzklikanjem, metanjem dimnih bomb in igranjem himne nekdanje Sovjetske zveze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Popoldne so pozvali k protestom pred parlamentom.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Zakon uvaja kaznivo dejanje organizacije in udeležbe na prireditvah, ki kršijo zakon o zaščiti otrok iz leta 2021, ki v medijih in šolah prepoveduje dostop mladoletnikov do informacij o življenjskih slogih, ki niso heteroseksualni. Zaradi tega zakona je Evropska komisija na Sodišču EU sprožila postopek proti Madžarski.

Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo zakona, ki ureja pravice do zbiranja in določa, da je dovoljeno organizirati samo prireditve, "ki spoštujejo pravico otrok do ustreznega telesnega, duševnega in moralnega razvoja".

Orban je prepoved napovedal že februarja v letnem nagovoru narodu, ko je organizatorje parade ponosa v Budimpešti opozoril, da bi priprave na letošnjo parado pomenile "izgubo časa in denarja".

Parada bo, napovedali organizatorji

Organizatorji parade, s katero izražajo podporo pravicam pripadnikov LGBTIQ skupnosti, so že zatrdili, da bodo kljub zakonu 28. junija organizirali 30. parado ponosa.

Ljudje so še vedno "pripravljeni priti na parado in izkazati podporo skupnosti, tudi če bodo morali plačati globe", je za AFP povedal tiskovni predstavnik Mate Hegedus. "Ne bomo se ustrašili vlade, ki ima našo manjšino, skupnost LGBTIQ, za grešnega kozla," je poudaril.

28. parada ponosa v Budimpešti, 15. julij 2023 Foto: Reuters

Kritiki Orbanu očitajo, da skuša pridobiti skrajno desne volivce pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto, na katerih ankete kažejo prednost opozicijske stranke pod vodstvom evroposlanca Petra Magyarja. Pravni strokovnjak pri Zvezi za državljanske svoboščine Szabolcs Hegyi je za AFP ocenil, da gre pri tej zakonodaji, ki krči temeljne pravice, za uresničevanje strankarskih interesov. To je po njegovem zelo nevarno, saj bodo sčasoma lahko protestirali le tisti, ki niso kritični do vlade.