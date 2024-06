Napadi na predstavnike LGBTIQ+ skupnosti so nedopustni in predstavljajo krut opomnik, da se ta skupnost še vedno sooča z diskriminacijo in nasiljem, je v izjavi ob zaključku meseca ponosa poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kritična je bila tudi do tistih, ki se na takšne napade ne odzovejo ustrezno in dovolj odločno.

Kot je v izjavi, ki so jo posredovali iz njenega urada, zapisala predsednica, se danes zaključuje mesec ponosa, v katerem sporočamo, da je vsak človek vreden spoštovanja, ljubezni in enake obravnave. To velja ne glede na njegovo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali spolni izraz. "Pa smo lahko res ponosni na svojo vključujočo družbo? Žal ne," je ocenila.

Nedavni dogodki v Mariboru, ko so nasilneži večkrat odtrgali mavrično zastavo z ene od tamkajšnjih knjigarn, zaposleni pa so bili deležni homofobnih žalitev, verbalnih napadov z neonacistično ideologijo, groženj in šikaniranja, naši družbi zagotovo ne morejo biti v ponos, je opozorila. "So krut opomnik, da se LGBTIQ+ skupnost še vedno sooča z diskriminacijo, nasiljem in predsodki," je poudarila.

🇸🇮🏳️‍🌈 Danes bomo sneli mavrične zastave z drogov. Sneli jo bomo v Predsedniški palači, sneli jo bodo, tokrat sami, v mariborski knjigarni. A naslednje leto jo bomo na obeh lokacijah spet ponosno obesili, vmes pa imamo eno leto časa, da skupaj ustvarimo prostor, v katerem bodo… pic.twitter.com/ms9d7qciwW — Nataša Pirc Musar (@nmusar) June 30, 2024

Takšna dejanja so po njenih besedah popolnoma nesprejemljiva in nezdružljiva z vrednotami naše družbe. "Homofobija in neonacistični izpadi so sramotni in jih najostreje obsojam. Vsakdo v naši državi mora imeti pravico do varnosti in spoštovanja, ne glede na svojo spolno usmerjenost ali identiteto. Pri tem ne gre le za LGBTIQ+ skupnost. Gre za vse nas, ki verjamemo v enakost in spoštovanje vseh ljudi," je zapisala.

Poziv občini Maribor: Sprejmite ustrezne ukrepe in zaščitite prebivalce

Poudarila je, da ima rada Maribor ter njegovo sproščenost in prijazne ljudi. "A tu pogrešam občinsko zaščito za zaposlene v knjigarni, pogrešam odziv občine na napade. In zelo skrb vzbujajoče je, da zaradi lanskega nasilja letos parade ponosa v Mariboru raje ne bo, kot pa da bi z dialogom poskušali doseči strpno okolje, v katerem bi predstavniki LGBTIQ+ skupnosti ponosno stopili na mariborske ulice," je poudarila.

Mestno občino Maribor je pozvala, naj nemudoma sprejme ustrezne ukrepe za zaščito svojih prebivalcev. Občina po njenih besedah potrebuje večje vlaganje v kulturne in socialne programe, ki bodo spodbujali strpnost, razumevanje in sprejemanje raznolikosti. Policijo pa je pozvala, naj zagotovi ustrezno zaščito in varnost vsem prebivalcem ter dosledno ukrepa proti storilcem takšnih kaznivih ravnanj.

"Sama bom prišla v Maribor na srednje šole ter opravila pogovore z dijaki in učitelji. Mlade želim predvsem spodbuditi k razmisleku in dejanjem za boljši jutri, kjer bo vsaka oseba živela brez strahu, kajti človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati. Vedno znova je treba poudarjati pomen vzgoje in izobraževanja, saj verjamem, da sta ključna za spreminjanje predsodkov in zagotavljanje strpnosti in solidarnosti," je zapisala.

Knjigarna po njenih besedah ni le prostor, kjer se prodajajo knjige, temveč simbol in prostor razmišljanja, odprtosti, svobode in sprejemanja. "Prav takšni bi morali biti tudi mi do sočloveka. Do nasilja v kakršnikoli obliki zoper kogarkoli ne smemo biti brezbrižni. To ni zgolj vprašanje LGBTIQ+ skupnosti, gre za vse nas. Jutri so lahko tarče napadov in zavračanja neke druge osebne lastnosti posameznikov," je opozorila.

Od predstavnikov državnih organov pričakuje, da storijo čim več za premagovanje stereotipov in predsodkov ter pokažejo še več profesionalnosti pri obravnavi tovrstnih primerov.

Ob tem je pozdravila solidarnost vseh tistih, ki so po dogodkih v zvezi z nasilno odstranitvijo mavrične zastave podprli knjigarno in celotno skupnost.