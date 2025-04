Velik protest na ulicah Budimpešte #foto

Na ulicah Budimpešte je v soboto več tisoč ljudi protestiralo proti nedavno sprejetemu zakonu o prepovedi parade ponosa. Protestniki so bili večinoma oblečeni v sivo in se s satiričnimi plakati norčevali iz zakona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Shod je sklicala manjša madžarska stranka MKKP. Kot razlog je sarkastično navedla podporo prizadevanjem premierja Viktorja Orbana za izkoreninjenje raznolikosti, češ da ima ta prednost pred vsemi drugimi izzivi na Madžarskem, vključno z visoko inflacijo, poroča tiskovna agencija Reuters.

Foto: Reuters Humornim demonstracijam se je pridružilo več kot deset tisoč ljudi, ki so mahali s sivimi zastavami in pozivali k "sivemu ponosu".

Organizatorjem in udeležencem parade do 500 evrov kazni

Madžarski parlament je zakon, ki prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti in dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov, sprejel sredi marca. Zakon predvideva tudi globe za organizatorje in udeležence parade v višini do 500 evrov.

Imeli so tudi transparente. Foto: Reuters Kritiki opozarjajo, da gre za omejevanje temeljnih pravic in nadaljnje krčenje pravic skupnosti LGBTIQ v tej članici EU. Organizatorji parade ponosa medtem napovedujejo, da bodo kljub prepovedi v Budimpešti 28. junija izvedli pohod, ki bo tokrat 30. po vrsti.

Udeleženci so nosili oblačila sive barve. Foto: Reuters