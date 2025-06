Levica predlaga poostrene inšpekcijske nadzore nad Uberjem

V poslanski skupini Levica so na vlado naslovili pobudo za izvedbo poostrenih inšpekcijskih nadzorov nad podjetjem Uber, ki je v zadnjih tednih začelo delovati v Sloveniji. V Levici pravijo, da mnogi vozniki Uberja ne uporabljajo taksimetrov, da so cene v aplikaciji pogosto višje od realnih cen, ki bi jih pokazal taksimeter, računov pa ne izdajajo. "Gre za očitno kršitev zakonodaje in pomanjkanje osnovne transparentnosti," so opozorili v Levici.

Poleg tega Uber z agresivnimi promocijskimi taktikami – bonusi za voznike glede na število opravljenih voženj, brezprovizijskim obdobjem in izjemno visokimi popusti za stranke, kot je deset evrov popusta na prve tri vožnje in 80 odstotkov popusta za naslednjih pet – ustvarja umetno poceni storitev, so še opozorili v Levici.

"Gre za klasičen primer dumpinga: začasno subvencioniranje storitev z namenom hitrega prevzema trga, ne pa za vzdržen poslovni model. V tem času pa slovenska taksi podjetja, ki delujejo zakonito, plačujejo polne stroške dela, davke in izpolnjujejo stroge regulativne zahteve. Takšna praksa uničuje pošteno konkurenco in spodkopava celoten sektor," menijo.

Vladi trije predlogi

Vladi zato predlagajo, naj se nemudoma začne z rednimi in pogostimi inšpekcijskimi nadzori nad izvajanjem prevozov podjetja Uber, vzpostavi regulatorni okvir z določitvijo najnižje in najvišje tarife za taksi storitve, ki bi veljal za vse izvajalce teh storitev, in uvede izpit poznavanja mest, kjer se izvajajo taksi prevozi, kot pogoj za pridobitev licence za zagotovitev hitrejših, zanesljivejših in kakovostnejših taksi storitev.

"Na vlado smo naslovili pobudo, naj nemudoma začne z rednimi in pogostimi inšpekcijskimi nadzori nad delovanjem Uberja ter odpravi pravno sivino, ki jo podjetje izkorišča. Potrebujemo učinkovit regulatorni okvir, ki bo določil najnižje in najvišje tarife za vse taksi storitve – ne glede na to, ali jih izvaja klasična taksi služba ali digitalna platforma. Le tako lahko preprečimo cenovni dumping, zaščitimo uporabnike, vključno z njihovo varnostjo v prometu, in zagotovimo poštene pogoje za vse ponudnike prevozov. Če Uber želi delovati v Sloveniji, naj spoštuje enaka pravila kot vsi ostali, " je poudaril Matej T. Vatovec, ki se je podpisal pod pobudo Levice.