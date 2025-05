Direktorica Uberja za Hrvaško in Slovenijo je prepričana, da prihod njihove platforme v Slovenijo , sprva sicer samo v Ljubljani in okolici ter za taksi prevoze, prinaša priložnosti in koristi za vse udeležence. V pogovoru za Siol.net med drugim odgovarja na očitke, ki jih je bilo slišati pred njihovim uradnim prihodom v Slovenijo.

Globalna tehnologija, ki jo prinaša Uber, in lokalna tradicija slovenskega okolja bosta ustvarili pravi prevozni ekosistem, kjer naj bi potniki pridobili na udobju, vozniki pa na priložnostih, je prepričana Morena Šimatić, ki je vodila in usmerjala vse priprave prihoda te tehnološke platforme v Slovenijo.

Uberjevo poslovanje v Sloveniji bo namreč popolnoma prilagojeno slovenski zakonodaji, kjer je pomembna značilnost, da tovrstne prevoze lahko izvajajo izključno licencirani vozniki in vozila, ki izpolnjujejo s slovensko zakonodajo predpisane pogoje in zahteve, ter da je edina osnova za obračun prevoza taksimeter, ki je umerjen in certificiran pri pristojnih slovenskih meroslovnih ustanovah.

Uberjevo poslovanje v Sloveniji bo namreč popolnoma prilagojeno slovenski zakonodaji in ne obratno. Foto: Bojan Puhek

Morena Šimantić, diplomantka zagrebške fakultete za elektrotehnike in računalništva ter magistra znanosti univerze v Portu z večletnimi delovnimi izkušnjami na razvojnih in vodilnih delovnih mestih podjetij na Hrvaškem in v San Franciscu, je po skoraj štirih letih dela v Uberju na Hrvaškem, kjer je krepila tamkajšnje poslovanje, vodila prihod Uberja v Slovenijo. Krona teh prizadevanj je slovesni začetek Uberjevega poslovanja v Ljubljani z okolico, ko je odgovarjala tudi na naša vprašanja.

Zakaj ocenjujete, da je ravno zdaj najboljši trenutek za prihod Uberja v Slovenijo? Zakaj ne prej, zakaj ne pozneje?

Ko sem se leta 2021 pridružila Uberju, sem začela s Hrvaško, zdaj pa širimo moje odgovornosti tudi na Slovenijo. Ob tem omenimo, da bomo imeli v Sloveniji lokalno ekipo na terenu. Ocenili smo, da je zdaj pravi trenutek, ker smo več mesecev preučevali razmere v Sloveniji. Ugotovili smo, da obstaja povpraševanje. Veliko, veliko potnikov poskuša naročiti potovanje – morda ne toliko domačinov kot obiskovalcev. Ravno tako smo podrobno pregledali slovenske predpise in ugotovili, da imamo ponudbo taksi prevozov, ki se lahko vključi v obstoječe slovenske predpise. Torej smo pripravljeni.

"Ocenili smo, da je zdaj pravi trenutek, ker smo več mesecev proučevali razmere v Sloveniji. Ugotovili smo, da obstaja povpraševanje." Foto: Bojan Puhek

Ali so slovenski predpisi za vas omejitev ali jih ocenjujete kot dobre?

Svoje poslovanje prilagajamo vsaki državi in njenim predpisom, ko se odločimo za začetek poslovanja. V številnih državah imamo podobno, ne bi rekla povsem enako, ampak podobno ureditev. Na primer Madžarska in Italija imata prav tako taksimetre. Pripravljeni smo delovati na številnih različnih trgih z mnogimi različnimi regulativnimi izzivi in ​​situacijami.

Pa vendarle slišimo glasove nezadovoljnih nad vašim prihodom v Sloveniji – kaj vam očitajo?

Mislim, da gre za konkurenco. Vedno, ko se na trgu pojavi konkurenca, je nekdo glasen, vendar mi menimo, da je konkurenca pravzaprav odlična. Konkurenca je zdrava, ker si vsi želijo biti boljši in ponuditi boljšo storitev. Vozniki imajo dejansko od tega koristi, potniki pa več možnosti, ki postanejo boljše in kakovostnejše.

Na slovesnem začetku delovanja Uberja v Ljubljani je bil prisoten tudi Boštjan Koritnik, podžupan Ljubljane, zadolžen za področji digitalizacije in šolstva. Foto: Bojan Puhek

Kako vidite prihodnji odnos z obstoječimi taksi podjetji? Ali bo ta konkurenca ostra?

Mislim, da bo poštena in da bo Uber pomagal rasti trga. Mislim, da bo trg postal večji in da bo prostora za vse, ki zagotavljajo dobro storitev. Če ponujate dobro storitev, boste verjetno ostali. Mi se sicer predvsem usmerjamo na voznike, ker nismo taksi podjetje. Smo platforma, ki je zelo odprta za sodelovanje s taksi podjetji in dispečerji, ker verjamemo, da so tudi njihove stranke na naši platformi.

Torej dopuščate možnost, da bi z nekaterimi obstoječimi slovenskimi dispečerji celo sodelovali?

Da, zakaj pa ne?

Zasloni Uberjeve mobilne aplikacije, ki podpira tudi slovenščino. Foto: zajem zaslona

Začenjate v Ljubljani in bližnji okolici – ali to zajema tudi ljubljansko letališče?

Da.

Kdaj bi se lahko razširili na druge dele Slovenije – in katere?

Ko bo naše poslovanje v Ljubljani stabilno in bodo operacije potekale gladko, bomo šli raziskovat druga mesta. Maribor je zanimiv zaradi velikosti, Koper je tudi zelo zanimiv in precej sezonski, pravzaprav cela Obala. Toda zdaj še ne moremo dajati zavez, ker moramo videti, kaj se bo zgodilo. Ne želimo rasti hitro, ampak želimo rasti vztrajno. Ne želimo vstopiti na trg, da bi ga kmalu zapustili. Želimo rasti in ostati vrsto let. Zavezani smo k vlaganju. Pričakujemo rast celotnega trga. Prepričani smo, da sta Slovenija in Ljubljana trg, ki si resnično zasluži zelo zanesljivo in priročno možnost prevoza.

"Ko bo naše poslovanje v Ljubljani stabilno in bodo operacije potekale gladko, bomo šli raziskovat druga slovenska mesta." Foto: Bojan Puhek

Koliko voznikov trenutno vozi za vas v Ljubljani?

Natančnih številk ne morem razkriti, ker je to v nasprotju z našimi poslovnimi praksami. Lahko pa rečem, da smo zelo zadovoljni s številom voznikov, ki se zanimajo za pridružitev platformi. Še vedno jih učimo, kako deluje, kakšne so priložnosti, kako lahko izboljšajo svoj zaslužek, kako lahko izkoristijo svoj čas in tako naprej. To traja nekaj časa, ker je zanje nekaj novega. Potrebujejo čas, da vse razumejo, kateri dokumenti so potrebni. Od voznikov namreč zahtevamo številne dokumente, s katerimi dokažemo, da so licencirani taksisti, ki imajo pravico do opravljanja dejavnosti v skladu s slovensko zakonodajo. To pa traja nekaj časa.

Bom vprašal drugače: kakšno je zanimanje voznikov za sodelovanje z Uberjem?

Že nekaj mesecev si prizadevamo preveriti zanimanje. Kot sem že rekel, smo s tem zelo zadovoljni in tako počasi vključujemo vedno več voznikov. Nekateri imajo nekaj pomislekov, ki jih poskušamo obravnavati sproti.

"Od voznikov namreč zahtevamo številne dokumente, s katerimi dokažemo, da so licencirani taksisti, ki imajo pravico do opravljanja dejavnosti v skladu s slovensko zakonodajo." Foto: Bojan Puhek

Tisti, ki glasno nasprotujejo prihodu Uberja v Slovenijo, vam med drugim očitajo zelo visoke provizije, ki jih zaračunavate, omenjajo celo 30 odstotkov. Koliko boste zaračunavali slovenskim voznikom za uporabo svoje aplikacije?

Naše provizije so na različnih trgih različne. Vsekakor ne moremo trditi, da so 30 odstotkov, kot nekateri pravijo, to preprosto ni res. V Sloveniji prve tri mesece voznikom ne bomo obračunali provizije in jim bomo s tem pokazali, kako deluje aplikacija, in bodo lahko preverili, ali jim je to koristno ali ne. Če bodo opravili več potovanj, če bodo potovanja boljša, če bodo dobili dobre stranke in če bomo oboji zadovoljni, bomo uvedli provizijo, a ta ne bo 30 odstotkov.

Koliko pa bo?

Trenutno tega ne morem zares reči. Vozniki se bodo lahko brezplačno prepričali, kako koristna jim je naša platforma.

"Naše provizije so na različnih trgih različne. Nikakor ne moremo trditi, da so 30 odstotkov, kot nekateri pravijo, to preprosto ni res." Foto: Bojan Puhek

Torej provizija ne bo 30 odstotkov?

Ne. Niti približno ne. Provizija je odziv na tržne razmere in tega ne bi storili niti na zrelem trgu.

Govorim o Sloveniji …

Ne vemo, kakšne bodo tržne razmere čez tri mesece. Moramo ustvariti povpraševanje po storitvi. Spremljamo ponudbo in zaslužek voznikov. Želimo, da bi bil njihov zaslužek konkurenčen. Če bomo zaračunali preveliko provizijo, ne bomo imeli voznikov. Lahko rečemo, da zagotovo ne bo 30 odstotkov, te trditve so napačne.

Torej bo konkurenčna provizijam obstoječih slovenskih taksi dispečerjev?

Mora biti.

"Moramo ustvariti povpraševanje po storitvi. Spremljamo ponudbo in zaslužek voznikov. Želimo, da bi bil njihov zaslužek konkurenčen. Če bomo zaračunali preveliko provizijo, ne bomo imeli voznikov." Foto: Bojan Puhek

Aplikacija bo potniku pokazala ocenjeno vrednost prevoza, a po slovenski zakonodaji je edina osnova za obračun taksimeter. Kaj narediti, če taksimeter pokaže več, kot je bila ocena v aplikaciji?

Cene v Ljubljani, natančneje ocenjeni razpon cene, smo določili glede na povprečne cene na trgu, najverjetnejše cene na trgu in največje predpisane cene na območju Mestne občine Ljubljana. Certificirani taksimeter pa je po slovenski zakonodaji edina osnova za zaračunavanje, odstopanje pa se lahko zgodi iz več razlogov, daljše poti, ovir na poti in podobno. Zato računamo tudi na to, da nam bodo uporabniki povedali, ali je bilo vse v redu ali če cena ni bila v skladu z razponom ali je bila daleč nad njim.

Prav, a kaj narediti, ko se kaj takšnega zgodi?

Če obstaja legitimen razlog za zvišanje cene, je to upravičeno in taksist lahko zaračuna, kar je pokazal taksimeter.

"Cene v Ljubljani, natančneje ocenjeni razpon cene, smo določili glede na povprečne cene na trgu, najverjetnejše cene na trgu in največje predpisane cene na območju Mestne občine Ljubljana. Certificirani taksimeter pa je po slovenski zakonodaji edina osnova za zaračunavanje. Foto: Reuters

Torej je treba plačati in se pritožiti?

Tudi na drugih trgih lahko dobite drugačno ceno od prvotno ocenjene, ker je odvisna od številnih dejavnikov na trgu. V večini primerov je vendarle znana in tudi naši algoritmi so izpopolnjeni za zelo natančne ocene. Pri Uberju je plačilo brezgotovinsko in zato lahko takoj vidite, če je na računu znesek drugačen od tistega, ki je bil prikazan v aplikaciji. Zelo pomembno je vedeti, da pričakujemo povratne informacije potnikov in voznikov o tem, kako se razmere na trgu razvijajo. To je najboljši način, da stvari spremenimo in se prilagodimo. Vozniki bodo ocenjevali potnike in potniki bodo ocenjevali voznike, tako kot smo vajeni na drugih trgih. Gre za obojestransko delo.

Kaj lahko naredi potnik, če ima težavo, ki je ne more rešiti v aplikaciji? Ali je podpora uporabnikom na voljo tudi v slovenščini?

Da. Zavezani smo k podpori 24 ur dnevno, sedem dni v tednu. To je pomembno vedeti. Podpora bo v slovenščini in zagotavljali jo bodo ljudje, ne algoritmi umetne inteligence.

"Vozniki bodo ocenjevali potnike in potniki bodo ocenjevali voznike, tako kot smo vajeni na drugih trgih." Foto: Bojan Puhek

Na trgih, kjer ste že od prej prisotni, spodbujate kakovost in trajnostnost. Ali boste tudi v Sloveniji spodbujali uporabo ekoloških vozil in/ali kakšne druge pozitivne poslovne prakse?

Načrtujemo uvedbo številnih različnih pobud, katerih cilj je izboljšanje uspešnosti, angažiranosti in kakovosti storitev. To zajema uvajanje voznikov, bonuse za voznike in druge načine za izboljšanje njihovega zaslužka, zlasti če dosežejo določene cilje in zagotavljajo zanesljivo storitev. Ko gre za trajnostne rešitve, imamo globalno zavezo in to me zelo navdušuje, toda tovrstne rešitve morajo biti ustrezne za vsak posamezen trg. Podpiramo električna in hibridna vozila, tudi prek storitve Uber Green, a v Sloveniji moramo še videti, kako se bo razvijalo s tem, kar smo začeli.