Uber od danes v Ljubljani

Od danes je v Ljubljani na voljo platforma za prevoze Uber, ki bo sodelovala z uveljavljenimi lokalnimi prevozniki, so sporočili s podjetja. Dodajajo, da platforma prinaša izboljšane možnosti za prebivalce in obiskovalce ter ustvarja nove gospodarske priložnosti za lokalne voznike.

Platforma Uber je po svetu prisotna že dlje časa, storitev prevozov v naši državi pa bo sprva na voljo v Ljubljani.

Ob začetku delovanja je Morena Šimatić, direktorica Uberja za Slovenijo in Hrvaško, izrazila prepričanje, da lahko s sodelovanjem z lokalnimi vozniki taksijev ustvarjajo ekosistem prevozov, ki koristi vsem. "Ponujamo zanesljive in priročne možnosti za potnike ter nove priložnosti za voznike," je še dodala.

Uberjeva aplikacija je v Sloveniji že pritegnila veliko zanimanja, saj je lani v Ljubljani aplikacijo odprlo več kot 150 tisoč uporabnikov, kar kaže na močno lokalno povpraševanje po njihovih storitvah.

Foto: Uber Prednosti Uberja naj bi bile: priročna rezervacija prek aplikacije, pregledne cene, brezgotovinsko plačevanje in zanesljivo sledenje v realnem času. Podjetje neposredno nima v lasti vozil in ne zaposluje voznikov, ampak služi le kot tehnološka platforma, ki povezuje potnike z vozniki.

Za posredovanje in od opravljenih voženj obračuna provizijo v višini 25 odstotkov ali več, vozniki pa morajo sami poskrbeti za stroške espeja, telefona, vozila ter stroške, povezane z gorivom in vzdrževanjem vozila.

Po veljavni nacionalni zakonodaji bo platforma služila kot povezovalni člen med uporabniki in licenciranimi taksi prevozniki, prav tako bo v vozilih tudi obvezna uporaba taksimetrov.

Kako deluje Uber?



Od danes naprej lahko uporabniki v Ljubljani odprejo aplikacijo Uber in naročijo svojo prvo vožnjo. Po vnosu ciljne lokacije jim bo aplikacija prikazala okvirno ceno in jih povezala z voznikom, ki lahko sprejme vožnjo. Potniki bodo nato prepeljani na izbrano lokacijo v partnerskem vozilu, pri čemer bodo plačali znesek, ki ga določa taksimeter.



Vendar pa naj bi morebitno razliko med okvirno ceno in končno, ki jo bo pokazal taksimeter, pokrilo podjetje Uber.



Po vsaki vožnji bodo imeli tako potniki kot vozniki možnost oceniti drug drugega, s čimer se spodbuja skupnost, ki temelji na spoštovanju in odgovornosti. Poleg tega bodo lahko potniki svojim voznikom prek aplikacije ponudili pohvalo ali napitnino.