Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber je danes potrdila skorajšnji začetek delovanja v Sloveniji. Zagotovila je, da bodo sodelovali le z vozniki z licenco in upoštevali pravila glede cen prevozov. Po navedbah družbe je med vozniki veliko zanimanja za sodelovanje, tudi aplikacijo naj bi preneslo že več kot sto tisoč prebivalcev Slovenije.

Kot so sporočili prek komunikacijske agencije Millenium promocija, se trenutno s slovenskimi oblastmi usklajujejo glede spoštovanja predpisov. Sodelovali bodo izključno z vozniki, ki imajo vse potrebne licence, in dosledno upoštevali pravila glede cen prevozov.

Točnega datuma začetka delovanja niso navedli

"Izjemno nas veseli velik odziv taksi voznikov, ki so že izrazili interes za sodelovanje, kakor tudi dejstvo, da je aplikacijo Uber preneslo že več kot sto tisoč prebivalcev Slovenije. Veselimo se, da bomo zelo kmalu delili več informacij o svojih načrtih za začetek delovanja," so še sporočili.

Točnega datuma začetka delovanja v Sloveniji niso navedli. Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji je ta teden za 20. maj napovedalo poseben dogodek, na katerem bodo zaznamovali začetek delovanja Uberja v Sloveniji.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so ta teden povedali, da so jim predstavniki Uberja na sestanku sredi aprila pojasnili, da nameravajo delovati na širšem območju Ljubljane, in sicer kot klicna platforma, ki povezuje uporabnike z izvajalci prevozov, podobno kot delujejo preostala avtotaksi podjetja.

Spremembe zakonodaje zaradi prihoda te družbe na trg prevozov niso predvidene, so povedali na ministrstvu in pojasnili, da ne sodelujejo v postopkih, povezanih z njenim vstopom na slovenski trg.

"Očitno se je Uber prilagodil slovenski zakonodaji"

Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je medtem ta teden dejal, da na ministrstvu z napovedjo prihoda Uberja niso bili seznanjeni in da z družbo niso komunicirali. "Očitno se je Uber prilagodil slovenski zakonodaji, česar pred leti ni želel storiti," je dejal Juvan.

Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu ne podpirajo tovrstnih trendov. "Gre zgolj za še eno platformno korporacijo, ki vleče dobičke v tujino. Mislim, da za Slovenijo ne prinaša nič posebej dobrega," je dejal.

Sindikat taksistov ogorčen

Sindikat taksistov je bil po sestanku Uberja in ministrstva sredi aprila ogorčen, ker jih nihče ni obvestil o tem, je poročal Forbes Slovenija. Napovedali so ponovne proteste - že leta 2021 ob sprejemanju sprememb zakonodaje, ki bi se prilagodila delovanju platforme, so taksisti protestno svoja vozila ustavili na cestah okoli DZ v Ljubljani.