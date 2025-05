Inštitut 8. marec opozarja na sporne prakse podjetja Uber

Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji je napovedalo, da do 20. maja k nam prihaja Uber, priljubljena platforma za prevoze in dostavo. Na novico so se odzvali v Inštitutu 8. marec in opozorili na nespoštovanje zakonodaje in in sporne prakse, ki se jih v podjetju Uber poslužujejo z namenom doseganja sprememb zakonodaje sebi v prid. Prepričani so, da lahko tuja podjetja, ki ponujajo prevoze prek aplikacij, na slovenski trg vstopajo brez dodatnih sprememb zakonodaje in pod enakimi pogoji in zakonskimi omejitvami, ki veljajo za vse ostale avtoprevoznike. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pravijo, da spremembe obstoječe zakonodaje zaradi prihoda novega prevoznika niso predvidene.

O prihodu ameriškega podjetja Uber v Slovenijo se govori že dolgo, pred leti je vlada Janeza Janše že pripravila nov zakon o prevozih v cestnem prometu, ki bi omogočil vstop Uberja na slovenski trg, a so bile spremembe ob menjavi vlade razveljavljene z zakonom za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

"Sprememba zakona, ki je bila napisana po željah platformnih ponudnikov prevozov, je bila sprejeta po skrajšanem postopku in deležna nasprotovanja sindikatov in širše javnosti. Obrazložitve v sprejetem zakonu so bile skope in mestoma neresnične, kot je npr. da je sprememba zakona potrebna za to, da bodo potrošniki prevoze lahko naročali prek aplikacije, čeprav so imeli to možnost pri ponudnikih kot je Cameo že tedaj," so ob napovedi prihoda Uberja v Slovenijo opozorili na Inštitutu 8. marec, kjer so vseskozi zatrjevali, da lahko tuja podjetja, ki ponujajo prevoze prek aplikacij, na slovenski trg vstopajo brez dodatnih sprememb zakonodaje in pod enakimi pogoji in zakonskimi omejitvami, ki veljajo za vse ostale avtoprevoznike.

Podreditev zakonodaje prinaša številne negativne učinke

Prepričani so, da podreditev zakonodaje Uberju in ostalim platformnim ponudnikom prinaša številne negativne socialne učinke. "Napovedan prihod Uberja v Slovenijo bi zato morali pristojni organi spremljati tudi iz vidika širšega spoštovanja zakonodaje in spremljati ali se bo podjetje tudi v Sloveniji posluževalo spornih praks."

Ob tem so na Inštitutu opozorili na nespoštovanje zakonodaje in sporne prakse, ki se jih poslužujejo v podjetju Uber z namenom, doseganja sprememb zakonodaje sebi v prid. "Raziskava je pokazala, da je Uber sistematično kršil zakone, ustanavljal slamnata podjetja za izogibanje plačevanju davkov, zavajal policijo, podkupoval politike, kupoval raziskave, ki so podpirale njihove cilje, izkoriščal nasilje nad vozniki in na skrivaj lobiral pri vladah vsepovsod po svetu," navajajo podatke raziskave medijske hiše Guardian.

Spremembe zakonodaje niso predvidene

V Sloveniji je trenutno za avtotaksi prevoz obvezna uporaba taksimetra. Digitalna aplikacija, kakršno uporablja Uber, pa ni zakonsko urejena kot možna oblika za plačevanje avtotaksi storitev. Da ima podjetje namen vstopiti na slovenski trg v okviru obstoječih zakonskih podlag, so aprila potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Takrat so zagotovili, da bodo delovali popolnoma v skladu z lokalno zakonodajo, kot to velja v vseh državah, kjer njihova aplikacija že deluje.

Na ministrstvu pravijo, da spremembe zakonodaje zaradi prihoda novega prevoznika niso predvidene.