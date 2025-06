V pozabljeni torbi na avtobusu voznik odkril premoženje

Žunić potnike z avtobusom na relaciji Osijek–Zagreb prevaža že desetletje in pred kratkim je za enega med njimi storil nekaj, kar si bosta verjetno oba zapomnila za vse življenje.

Po končani vožnji na relaciji Osijek–Zagreb je preteklo soboto po kratkem odmoru, preden bi nadaljeval vožnjo proti Čazmi, preveril, ali je na avtobusu vse v redu, pri tem pa pod enim od sedežev našel torbo.

V njej je odkril dva potna lista, slovenskega in hrvaškega, kreditne kartice in druge dokumente, v dveh ovojnicah pa še polno denarja. V eni so bili evri, v drugi dolarji, je povedal Žunić.

Lastnikovo ime je našel na letalski vozovnici

Čeprav je še nekaj časa čakal na postaji, se lastnik ni oglasil. V torbi tudi ni našel nobenega kontaktnega podatka, le letalsko vozovnico za polet iz Zagreba v Toronto, ki je bil predviden naslednje jutro. Na vozovnici je bilo tudi ime potnika. Iskanje prek družbenih omrežij in elektronske pošte je bilo neuspešno, nato pa je po dobri uri v stik z njim stopil lastnik pozabljene torbe, ki je bil zmeden, šokiran, a globoko hvaležen, je dogodek še opisal voznik avtobusa.

Končno sta se srečala v Zagrebu, kjer je srečni lastnik izgubljenih osebnih predmetov vozniku podaril denar za gorivo, čeprav v zameno ni hotel ničesar.

"Rekel mi je, da se morava nujno srečati, ko se znova vrne iz Kanade, in da me bo po potrebi čakal na postaji tri dni," je z nasmehom še dejal Žunić.