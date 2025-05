Prvi tovrstni projekt v Sloveniji: kaj se dogaja v Radljah ob Dravi? #video

Trije stebri, ena vizija: dostopna mobilnost za vse

Projekt FURA Radlje je zasnovan kot preplet treh ključnih storitev, ki skupaj tvorijo nov model trajnostne mobilnosti. Ta bo prebivalcem občine Radlje ob Dravi zagotavlja hitrejši, preprostejši in konec koncev tudi dostopnejši prevoz: brezplačen električni šolski prevoz, javno potniško mrežo za vse občane in prevoz na poziv. Projekt, ki so ag predstavili na novinarski konferenci, smo raziskali podrobneje.

1. Brezplačen električni šolski prevoz

Najmlajšim prebivalcem občine Radlje ob Dravi bo na voljo varen, udoben in brezplačen prevoz do šole, in sicer z električnimi vozili. To bo olajšalo vsakdan tudi staršem, katerih jutranje in popoldanske poti bodo razbremenjene, hkrati pa bo občina prispevala k zmanjšanju emisiji in prometne obremenitve ob konicah.

Izris krožne linije v Radljah ob Dravi

2. Javna potniška mreža za vse občane

Občina je vzpostavlja še dostopen in brezplačen javni prevoz, ki bo na voljo vsem prebivalcem. S tem ukrepom želijo zmanjšati število osebnih vozil na cestah in izboljšati kakovost zraka. Omogočeno bo učinkovitejše povezovanje znotraj občine, javni prevoz pa bo tako postal bolj ekonomična in praktična izbira, sprostila se bodo pa tudi parkirna mesta v centru.

3. Prevoz na poziv

Za tiste, ki so pri mobilnosti pogosto pozabljeni, kot so starejši, gibalno ovirani in ljudje z omejenim dostopom do klasične infrastrukture, bodo uvedli električni prevoz na poziv. Ta bo za simbolično ceno omogočal varen prevoz do ključnih storitev v občinskem središču, prav tako z električnimi vozili. Na voljo bo tudi otrokom, ki denimo obiskujejo obšolske dejavnost, do katerih bodo tako lahko dostopali bolj enostavno in varno, ob tem pa bodo močno razbremenjeni tudi starši.

Kako jim je uspelo izvesti tako vseobsežno novost?

Temelj projekta FURA Radlje je v učinkovitem upravljanju obnovljivih virov energije in sodobne tehnologije. Občina Radlje ob Dravi bo za izvajanje prevozov zagotovila devet električnih vozil, med katerimi bo tudi vozilo, prilagojeno za gibalno ovirane osebe. Vsa vozila bodo napajana z elektriko, proizvedeno iz sončnih elektrarn, ki bodo nameščene na neizkoriščenih občinskih površinah.

Uporabnikom bo na voljo tudi preprosta mobilna aplikacija, prek katere bodo lahko naročali prevoze.

Občina, ki je prisluhnila ljudem

Župan Alan Bukovnik razkriva, da je projekt odgovor na potrebe ljudi:

"Ideja je zrasla po številnih pogovorih z občani, ki so name naslovili svoja videnja in vsakodnevne izzive. Jaz sem jo samo zložil skupaj in poskrbel, da je ugledala luč sveta. V projekt resnično verjamem, ker ne bo samo rešil izzivov občanov, ampak tudi poskrbel, da še naprej živimo zeleno na vseh področjih. Dejstvo je, da je prehod na e-mobilnost neizbežen."

S tem projektom občina ne gradi zgolj fizične infrastrukture, ampak tudi družbeno pravičnost in enakopravnost vseh generacij. "Projekt FURA Radlje ne pomeni le spremembe načina prevoza, ampak tudi načina razmišljanja – o skupnosti, dostopnosti in prihodnosti, ki jo soustvarjamo vsi," je še dodal na novinarski konferenci ob javni predstavitvi projekta FURA Radlje.

Za projekt so ključna električna vozila

Eden ključnih korakov pri zagonu projekta je bilo javno naročilo za nakup električnih vozil. Na razpisu je bila izbrana Toyota, ki je ponudila najbolj konkurenčno rešitev, prilagojeno potrebam občine. "Pri Toyoti smo pred približno desetimi leti sprejeli strategijo Mobilnost za vse. Ne vidimo se več zgolj kot prodajalec vozil, temveč kot ponudnik mobilnosti in na tem področju smo v Sloveniji zares zelo dejavni," pojasnjuje Gregor Mauko, direktor Toyota Slovenija, in nadaljuje: "Delujemo že v devetih slovenskih občinah, vendar Radlje ob Dravi izstopajo - nobena občina projekta mobilnosti ni zastavila tako celostno. To je ključna razlika in prepričan sem, da bodo Radlje ob Dravi zgled še marsikateri drugi občini. Pri Toyoti verjamemo, da je mobilnost pravica in ne privilegij posameznikov."

Mobilnost kot socialna pravica

FURA Radlje neposredno rešuje tudi vse večjo težavo prometne revščine, ki v Sloveniji pesti številne družine, o njej pa se vse premalo govori. Raziskave kažejo, da kar 40 odstotkov slovenskih gospodinjstev z najnižjimi prihodki nima dostopa do avtomobila, medtem ko povprečna družina za prevoz porabi kar 17 odstotkov svojega proračuna, kar je eden najvišjih deležev v državah članicah EU. FURA Radlje zato ni le projekt mobilnosti, temveč tudi ukrep proti socialni izključenosti in orodje za bolj enakopraven dostop do osnovnih storitev.

"Projekt FURA Radlje ni le infrastruktura, temveč izraz pravičnosti, vključevanja in skrbi za prihodnje generacije. Vsem našim občankam in občanom želimo omogočiti, da se lahko varno, dostopno in do okolja prijazno premikajo po domači občini – tudi če nimajo avtomobila ali digitalnih veščin. To ni prihodnost – to je sedanjost, ki jo ustvarjamo skupaj," poudarja župan Alan Bukovnik.

Projekt, ki ga Ciril Komotar vidi kot mejnik

Projekt FURA Radlje je več kot le lokalna rešitev, je simbol prehoda v zeleno in vključujočo prihodnost. Z zmanjšanjem ogljičnega odtisa, spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in večjo dostopnostjo prevozov občina Radlje ob Dravi postavlja nov standard trajnostnega razvoja, kar je v podkastu Radgovori, ki ga vodi prav župan občine Radlje ob Dravi, povedal tudi znan slovenski avtomobilistični novinar Ciril Komotar.

V tem oziru občino Radlje ob Dravi vidi kot slovenski svetilnik, ki za vse druge občine postavlja vzor. "Takšni projekti so nekaj posebnega. Če ne bi bili, bi to delali vsi. Ljudje smo bitja navad, zato nove stvari pogosto dojemamo kot grožnje, a FURA Radlje je korak v pravo smer. Z vidika avtomobilističnega novinarja in tudi osebno se mi projekt zdi krasen."

S projektom FURA Radlje ob Dravi dokazujejo, da lahko tudi majhna občina naredi velike korake, korake, ki vodijo v zeleno, pravično in vključujočo prihodnost.