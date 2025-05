Uber proti domači konkurenci: kdo ponuja boljšo vožnjo po Ljubljani in za kakšno ceno?

V tujini priljubljena platforma za prevoze Uber je po novem na voljo tudi v Ljubljani in odločili smo se, da storitev preizkusimo. Tako kot 150 tisoč Slovencev smo na telefon naložili njihovo aplikacijo in naročili prvo vožnjo. Enako smo storili v aplikaciji največjega ponudnika taksi storitev pri nas, imenovanega Taksi Metro. Uber smo primerjali z domačo konkurenco. Zanimalo nas je, kakšno izkušnjo nudita različna ponudnika in koliko je treba odšteti za vožnjo iz centra mesta do nakupovalnega središča BTC in nazaj.

V Sloveniji je začela delovati ameriška platforma za prevoze Uber. Prihod vodilnega podjetja v svetu na področju prevozov je dvignil kar nekaj prahu. Nekateri spremembo pozdravljajo, spet drugi nad prihodom Uberja niso najbolj navdušeni.

Uber nima v lasti vozil in ne zaposluje voznikov, pač pa z njimi sodeluje na način, da služi kot tehnološka platforma, ki povezuje potnike z vozniki, ki morajo imeti v Sloveniji licenco taksi prevoznika.

Po trenutno veljavni zakonodaji je za vse ponudnike prevozov obvezna uporaba taksimetra, cena vožnje v Ljubljani pa je v skladu s tarifami, ki jih določa občina. V tem se Uber pri nas razlikuje od tistega v tujini. Uporabnik tam že pri naročilu vožnje ve, kakšna bo okvirna cena vožnje, ki se, ne glede na razmere na cesti, ne spremeni. Medtem pri nas končni znesek vožnje določa taksimeter, kar pomeni, da se v primeru gneče na cesti potovalni čas podaljša, cena vožnje pa je zato višja.

Po določeni tarifi štartnina za vožnjo s taksijem znaša 1,95 evra, kilometer vožnje stane 1,19 evra, čakalna ura pa 17,98 evra.

Taksist: Mislim, da bodo "pogoreli" in jih ljudje ne bodo vzeli za svoje

Odpravili smo se na teren in preverili, kakšne so razlike med storitvijo, ki jo ponuja Taksi Metro, največji ponudnik taksi storitev pri nas, in na drugi strani v tujini izredno priljubljen prevoznik Uber. Na pot smo se odpravili dopoldne med tednom, ko na cestah ni pretirane gneče.

Za vožnjo od Cigaletove ulice 15 do Odiseje, bivšega Koloseja v nakupovalnem središču BTC, smo uporabili Taksi Metro. V njihovi aplikaciji smo vnesli začetno in končno destinacijo in naročili vožnjo. Pri tem uporabnik lahko vidi, kje je voznik, in registrsko tablico vozila, kakšna je predvidena cena vožnje, v našem primeru 7,7 evra, in predviden čas prihoda na cilj.

Dve minuti zatem nas je pobral taksist Novica in nas odpeljal na želeno destinacijo. Cena vožnje je bila na koncu nekoliko višja od predvidene, in sicer je taksimeter pokazal 9,15 evra, vožnja v udobnem in čistem vozilu znamke srednjega cenovnega razreda pa je trajala 15 minut. V Sloveniji je za taksiste obvezna uporaba taksimetra, kar velja tudi za voznike Uberja. To je glavna razlika med Uberjem v Sloveniji in tujini, kjer je uporabnik ob naročilu vožnje seznanjen z okvirno ceno, ki se, četudi se vožnja podaljša, ne spremeni. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi ponudniki, ki prevoz ponujajo po različnih cenah. Foto: Lana M. Orel

Novica taksi vozi že 20 let. Za prestop k Uberju se ni odločil, ker se z njihovimi poslovnimi praksami ne strinja. Meni namreč, da ljudi izkoriščajo in da bodo cene prevozov postopoma zviševali. "Mislim, da bodo 'pogoreli' in da jih ljudje ne bodo vzeli za svoje," pravi sogovornik.

Prepričan je, da prihod Uberja drugih ponudnikov taksi storitev ne ogroža, saj bodo starejši še vedno uporabljali njim znane taksi prevoznike, nekoliko več zanimanja za Uber bo po njegovem mnenju med mlajšimi potniki. "Vsi pričakujemo, da bo s prihodom nečesa novega vse bolje. Če je Uber priložnost za vse, če se cedita med in mleko, bodo izkušeni šoferji to vedeli po mesecu dni," meni Novica.

V aplikaciji fotografija voznika in ocena njegovega dela

Nazaj v center mesta smo se vrnili z Uberjem. Tako kot že 150 tisoč Slovencev smo na telefon naložili Uber aplikacijo in naročili vožnjo. Za razliko od aplikacije družbe Taksi Metro si tukaj potnik voznika lahko na podlagi fotografije, imena in ocene njegovega dela izbere sam. Dodatno v tujini aplikacija ponuja gumb SOS, ki ga uporabnik lahko uporabi v nujnih primerih, ko se počuti ogroženega.

Podobno kot pri prvi vožnji smo v aplikacijo vnesli začetno in končno destinacijo poti. Uporabnik je pri tem seznanjen z okvirno ceno vožnje, razlika med najnižjo in najvišjo predvideno ceno je okoli štiri evre. Na našo zahtevo po vožnji se je odzval Uberjev voznik, ki želi ostati neimenovan. Po okoli desetih minutah je prispel na lokacijo in že smo bili na poti v center mesta. Uporabnik in voznik lahko drug drugega ocenita, prav tako lahko potnik vozniku prek aplikacije ponudi pohvalo ali napitnino. Foto: Lana M. Orel

Uber pozna, saj ga je sam že uporabljal v tujini, zdaj pa se bo preizkusil še v vlogi voznika. Pove, da je bil začetek dober in da je v prvem dnevu sodelovanja z Uberjem opravil 22 voženj. "Uporabniki so zadovoljni. Ravno sem imel stranko, ki mi je navdušeno razlagala, kako vesela je zaradi prihoda Uberja, saj ima z njim dobre izkušnje iz tujine," pripoveduje sogovornik.

Preveč taksistov, premalo dela

Za prestop iz družbe Taksi Metro k Uberju se je v prvi vrsti odločil zaradi velike konkurence. Ponudba na trgu presega povpraševanje, samo omenjena taksi družba združuje 400 taksistov in dela za vse ni dovolj.

Pravi, da ga za prihodnost ne skrbi, ker se lahko v vsakem trenutku odloči in odide delat kot samostojen taksist ali za drugega ponudnika taksi prevozov. Upa, da bo imel med poletjem veliko dela, saj v Ljubljano prihajajo turisti, ki Uber dobro poznajo in po storitvah drugih taksi ponudnikov najverjetneje ne bodo posegali.

Ob pogovoru je vožnja hitro minila in po slabih 20 minutah in osmih prevoženih kilometrih smo prispeli na cilj. Ker je Uber ob prihodu na slovenski trg za vse uporabnike pripravil akcijo in podaril deset evrov popusta, je bil s tem denarjem pokrit strošek naše vožnje. V nasprotnem primeru bi za pot odšteli devet evrov.

Razlike v ceni vožnje s Taksi Metro in Uberjem ni bilo, prav tako je bila tudi pri drugem vožnja z vozilom višjega cenovnega razreda udobna. Medtem ko Uber omogoča le brezgotovinsko plačilo prek aplikacije, je pri Metroju mogoče plačati tudi z gotovino. Ker smo bili s storitvijo zadovoljni, smo oba voznika ocenili s petimi zvezdicami.