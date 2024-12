Na Agenciji za energijo v odzivu na ponedeljkove sklepe vlade, med katerimi je tudi poziv k vnovični uvedbi starega sistema obračunavanja omrežnine s februarjem, v tem trenutku ne vidijo potrebe po prenehanju uporabe nove metodologije. Bodo pa učinke redno spremljali in po potrebi metodologijo dopolnjevali oz. nadgrajevali, so zapisali za STA.

Potrebe po odpravi novega sistema na agenciji, ki je neodvisen energetski regulator, ne vidijo, ker se na podlagi spremljanja prvih učinkov in izračunov potrjujejo njihove dosedanje navedbe in izračuni.

Visoka stopnja razpoložljivosti podrobnih 15-minutnih merilnih podatkov pri vseh odjemalcih v Sloveniji je po navedbah agencije omogočila tudi, da z novo metodologijo določijo pravilnejša razmerja med uporabniškimi skupinami, ki zaradi vpliva na omrežje povzročajo različne stroške za elektrooperaterje.

Poziv za uvedbo starega sistema

Vlada je vodstvo Agencije za energijo na čelu z direktorico Duško Godina pozvala, da zaradi nezadovoljstva med posamezniki in podjetji zaradi močnega dviga stroška omrežnine ob novembrskem prehodu iz osemmesečne nižje v štirimesečno višjo sezono s februarjem uvede stari sistem obračunavanja omrežnine.

"Se pravi, da se iz sedanjega stanja, za katerega ocenjujem, da je popolnoma neprimerno, vrnemo v stanje, ki je veljalo od 1. januarja do konca septembra letos; da se vrne stari omrežninski sistem," je v ponedeljek dejal premier Robert Golob. Rok za takšno odločitev agencije je 8. januar.

Po vnovični vzpostavitvi prejšnjega sistema naj agencija pripravi novo metodologijo, s katero bo ustrezneje zajela vse tiste zakonske določbe, ki jih zdajšnja metodologija ne, je pozval. Pri tem je izpostavil, da nova metodologija kaznuje vse tiste, ki so vlagali v nove zelene tehnologije.

Ob tem je svet agencije vlada pozvala k odstopu. "Ljudje so besni, gospodarstvo je obupano in mislim, da si danes ne moremo več zatiskati oči, da je metodologija kakorkoli ustrezna. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi posledice," je rekel Golob.

Prenova nastala po poglobljenih analizah

Na agenciji so v odzivu med drugim vnovič spomnili, da je prenova obračuna omrežnine nastajala dalj časa ter da temelji na poglobljenih analizah in zelo jasnih usmeritvah evropske zakonodaje, ki v luči zelenega prehoda v ospredje postavljajo učinkovito rabo energije in omrežij. "Vse nacionalne regulatorje zavezujejo tudi določbe evropske zakonodaje, da morajo tarife odražati stroške in da moramo uporabnike obravnavati nediskriminatorno. Tem načelom sledi prenova obračuna omrežnine," so jasni v vodstvu agencije.

Prenova obračuna omrežnine se je po več preložitvah začela uporabljati 1. oktobra letos. Oktober je bil zadnji mesec nižje sezone in računi so za skoraj vsa gospodinjstva bili nižji, so spomnili na agenciji. Novembra pa je nastopila višja sezona, ki traja štiri mesece, in zneski za omrežnino so res višji.

"Ampak če primerjamo zneske za september, oktober in november, se potrdi, kar je agencija povsem pregledno in pogosto komunicirala – za povprečno gospodinjstvo in torej večino slovenskih gospodinjstev in tudi večino malih poslovnih odjemalcev bodo zneski za omrežnino na letni ravni nižji," so ponovili svoj argument. "Višji zneski na položnicah za november bodo veljali zgolj štiri mesece. Že marca nastopi osemmesečno obdobje nižje sezone," so dodali.

Prav tako so na agenciji prepričani, da so pregledno pojasnjevali, da so tudi lastniki sončnih elektrarn odvisni od omrežja, mnogi pozimi precej bolj kot odjemalci, ki se ne ogrevajo na elektriko. "Z vidika rabe omrežja nikogar ne kaznujemo. Odjemalci, ki so vlagali v sončne elektrarne, so še vedno deležni velikih ugodnosti, ki izhajajo iz proizvedene in na letni ravni netirane energije, ki jo prevzamejo iz omrežja. To ugodnost bodo imeli do konca življenjske dobe elektrarne, ki je lahko tudi do 30 let," so pojasnili.

Za spodbujanje naložb v zelene tehnologije je medtem po njihovih opozorilih odgovorna država s svojo shemo spodbud. Metodologija obračuna omrežnine pa v svoji zasnovi spodbuja učinkovito uporabo zelenih tehnologij, torej optimalne naložbe v samooskrbo in elektrifikacijo ogrevanja in prometa. Kot ukrep za doseganje učinkovite uporabe zelenih tehnologij spodbuja uporabo hranilnikov.