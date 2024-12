Ste tudi vi dobili višji račun za elektriko?

Z uveljavitvijo novega omrežninskega akta so postavljena jasna pravila igre, ki od odjemalcev zahtevajo, da se prilagodijo novim razmeram na energetskem trgu. Številna gospodinjstva se sprašujejo, kdaj je najugodnejši čas za pranje perila, kdaj za kuhanje, peko … Zaradi petih različnih tarif, dveh sezon in dinamičnih cen je načrtovanje vse prej kot enostavno. Kako torej učinkovito prilagoditi svojo porabo, ne da bi pri tem tvegali dodatne stroške ali celo kazni za preseganje dogovorjene obračunske moči? NGEN s svojo inovativno platformo SG Connect ponuja odgovor na ključna vprašanja, s katerimi se soočajo sodobni uporabniki električne energije.

SG Connect, ki uporabnikom omogoča nadzor nad njihovo porabo električne energije v realnem času in njeno optimizacijo. Gre za celovito rešitev, ki združuje pametni števec, mobilno aplikacijo in dostop do funkcij pametnega omrežja s ciljem znižati stroške električne energije, povečati energetsko učinkovitost ter spodbuditi uporabo obnovljivih virov energije.

Pametna povezava z omrežjem, ki dela namesto vas

SG Connect je celovita rešitev, ki združuje pametno strojno opremo, zmogljivo mobilno aplikacijo in dostop do tržnih energetskih ugodnosti. Uporabnikom omogoča sprotno spremljanje porabe električne energije in prilagajanje uporabe, s čimer se izognete visokim stroškom.

Nekateri odjemalci trenutno porabijo ogromno dragocenega časa za spremljanje porabe ter preračunavanje najugodnejših trenutkov za kuhanje, pranje… nato pa slepo čakajo na mesečni račun za električno energijo. To je v današnjem času ter s trenutno tehnologijo nesprejemljivo. Če se želimo prilagajati in znižati mesečne stroške, je treba porabo spremljati v realnem času, le tako lahko postopoma uvajamo spremembe in spremljamo prihranke. Vsi, ki želimo, da nas omrežninski akt ne bo "udaril po žepu" moramo najprej podrobno spoznati naš profil odjema električne energije, to pa vam omogoča aplikacija SG Connect.

Foto: Ngen

SG Connect ni le tehnološka rešitev, je vaš zanesljivi partner v energetski prihodnosti za optimalno upravljanje stroškov električne energije in aktivno sodelovanje pri pametnih omrežjih.

Ključne funkcionalnosti SG Connect: Pametni števec in mobilna aplikacija SG Connect omogočata spremljanje porabe električne energije v živo. Uporabniki pridobijo podroben vpogled v svoje energetske navade, pregled nad največjimi porabniki in odstopanji ter možnost načrtovanja prihrankov, kar spodbuja zmanjšanje nepotrebne porabe in posledično stroškov.

Aplikacija vas vodi pri prilagajanju porabe tako, da ostanete znotraj dogovorjene obračunske moči in se izognete višjim stroškom omrežnine.

V posebni akciji NGEN uporabnikom podarijo pametni števec.

Aktivno sodelovanje pri pametnih omrežjih

Z uporabo SG Connect postanete pomemben člen sodobnega energetskega trga, kjer lahko aktivno upravljate svojo porabo energije in hkrati optimizirate uporabo pametnih naprav, kot so toplotna črpalka ali električno vozilo. Sistem vam omogoča prilagajanje delovanja naprav glede na trenutne razmere na trgu, kar pomeni, da lahko energijo uporabljate takrat, ko je najugodnejša.

Foto: Shutterstock

Poleg tega omogoča dostop do izravnalnega trga, kjer je energija, ki jo prejmete prek omrežja med aktivacijami, opravičena plačevanja omrežnine, odjem v času aktivacije pa se ne šteje v dogovorjeno obračunsko moč. NGEN to energijo obračuna pod ugodnejšimi pogoji, kar pomeni, da se s sodelovanjem na izravnalnem trgu znižajo vaši mesečni stroški za električno energijo.

S pomočjo naprednega sistema za upravljanje porabe vam NGEN omogoča dolgoročne prihranke. S prilagajanjem porabe glede na tržne razmere izkoriščate ugodnosti, ki jih ponuja dinamično oblikovanje cen energije, in na ta način učinkovito zmanjšate tveganja, povezana z nihanjem stroškov v spreminjajočem se energetskem okolju.

Za nakup električne energije po dinamični ceni, pri NGEN svetujejo namestitev baterijskega hranilnika, saj se le tako lahko zavarujemo pred nihanjem cen na dinamičnem trgu. Tisti najnaprednejši pa se odločijo za nadgradnjo SG Connecta s hibridnim sistemom sončne elektrarne s hranilnikom NGEN Star, ki skupaj s paketom Nova doba samooskrbe podjetja NGEN omogoča letno netiranje energije tudi po novi uredbi o samooskrbi, ki temelji na mesečnem obračunu, in na ta način tudi dokazano največje prihranke.

S pomočjo naprednega sistema za upravljanje porabe vam NGEN omogoča dolgoročne prihranke. S prilagajanjem porabe glede na tržne razmere izkoriščate ugodnosti, ki jih ponuja dinamično oblikovanje cen energije, in na ta način učinkovito zmanjšate tveganja, povezana z nihanjem stroškov v spreminjajočem se energetskem okolju.

Pohitite – akcija velja le do odprodaje zalog!

Dodatne ugodnosti za uporabnike SG Connect: Osebno svetovanje in tehnična podpora: strokovnjaki iz podjetja NGEN so vedno na voljo, da vam pomagajo pri optimizaciji vašega energetskega profila.

Ekskluzivne promocije in nadgradnje: kot uporabnik SG Connect boste vedno prvi obveščeni o novih možnostih in akcijah.

Širitev na energetske rešitve prihodnosti: SG Connect je osnova za vključitev solarnih panelov, baterijskih sistemov in drugih pametnih rešitev, ki povečujejo vašo neodvisnost od omrežja.

Zakaj izbrati SG Connect?

SG Connect je zasnovan za tiste, ki želijo prihraniti pri stroških električne energije brez dodatnega napora. Ne potrebujete dodatnih veščin ali kompleksnega načrtovanja.

Integracija in uporaba sta izjemno enostavni. Pametni števec in mobilna aplikacija sta zasnovana tako, da delujeta brezhibno z obstoječimi napravami v vašem domu. Priključitev je hitra in preprosta, podatki o porabi pa so za vas vedno dostopni v realnem času, kar omogoča boljši vpogled v vašo energetsko uporabo.

Poleg kratkoročnih prihrankov SG Connect prinaša tudi dolgoročne finančne in operativne prednosti. Z njim lahko znižate stroške omrežnine, povečate izkoristek energije iz lastne sončne elektrarne in vzpostavite stabilnost v vašem gospodinjskem proračunu.

Gre za rešitev, ki združuje preprosto uporabo, takojšnje prihranke in trajnostne koristi za prihodnost.

