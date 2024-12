V Franciji so na elektroenergetsko omrežje priključili tretji jedrski reaktor v nuklearki Flamanville na severozahodu države. Gre za 57. jedrski reaktor v državi, z močjo 1600 megavatov (MW) pa je tudi najmočnejši do zdaj. Priključili so ga z 12-letno zamudo glede na prvotne načrte, stroški gradnje reaktorja pa so se početverili.

Zagon novega reaktorja je sicer stekel septembra, praktično takoj pa je moral biti za krajši čas prekinjen zaradi samodejne zaustavitve, ki so jo pripisali človeški napaki. Od takrat so moč reaktorja postopno povečevali, zdaj pa je bil lahko priključen na omrežje. Ko bo deloval na polni moči, bo lahko z elektriko oskrboval skoraj tri milijone gospodinjstev.

Francija je z zdaj 57 jedrskimi reaktorji velesila na področju civilne rabe jedrske energije, z njo pa pokrije okoli 63 odstotkov vse proizvodnje elektrike. Tretji reaktor v velikem jedrskem kompleksu Flamanville tik ob atlantski obali v Normandiji, je s 1600 MW najmočnejši do zdaj.

Gre za evropski tlačnovodni reaktor EPR francoskega energetskega velikana EDF, ki je tudi eden od treh potencialnih ponudnikov reaktorske tehnologije za projekt nove nuklearke v Krškem (Jek 2), če se bo Slovenija zanj odločila. Druga dva sta ameriški Westinghouse in korejski KHNP.

Namesto tri kar 13 milijard evrov

Popotnica za novi reaktor sicer ni najboljša. Gradnja se je začela leta 2007 in bi se morala po prvotnih načrtih končati že do leta 2012. Namesto prvotno ocenjenih 3,3 milijarde evrov so se ob tem stroški povzpeli prek 13 milijard evrov. Francoski nadzornik za jedrsko varnost ASN je tako dovoljenje za zagon tretjega reaktorja v Flamanvillu izdal 12 let pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano. Flamanville 3 se je tako priključil primerom sicer redkih novih jedrskih objektov v Evropi, kjer je prišlo do zamud in močnega naraščanja stroškov.

Kljub temu je francoski predsednik Emmanuel Macron na omrežju X zapisal, da gre za velik trenutek za državo, saj da gre za enega najmočnejših reaktorjev na svetu ta trenutek.

Prvi mož EDF Luc Remont pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dogodek označil kot zgodovinski. Nazadnje so v Franciji namreč jedrski reaktor na omrežje priključili pred 25 leti, in sicer je šlo takrat za drugi reaktor v nuklearki Civaux. Gre tudi šele za četrti dokončani reaktor tipa EPR na svetu.