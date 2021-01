Četrtina transformatorjev brez opravljenih meritev elektromagnetnega sevanja

Inšpektorat za okolje in prostor je lani med petimi slovenskimi distributerji električne energije opravil nadzor elektromagnetnega sevanja transformatorjev, v katerem so ugotovili, da na četrtini električnih transformatorjev, zgrajenih po letu 1996, še ni bilo prvih meritev sevanja. Inšpektorat je kršiteljem odredil izvedbo meritev.

V Sloveniji je več kot 16 tisoč električnih transformatorjev z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovati, ki so postavljeni na območju prve stopnje varstva pred sevanjem, so danes sporočili z inšpektorata, piše STA.

Električni transformatorji lahko predstavljajo pomemben vir elektromagnetnega sevanja v okolju, zato je inšpektorat lani izvedel usmerjeno akcijo nadzorov, v katerih so preverjali, ali so bile opravljene prve meritve sevanja ter ali je njihovo obremenjevanje okolja v dovoljenih okvirih.

Večina jih je začela z obratovanjem pred 1997, ko zakonodaja ni predpisovala izvedbe prvih meritev elektromagnetnega sevanja, ki se sicer izvedejo pri prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja. Približno četrtina tistih, ki so bili zgrajeni po tem letu, ni opravila meritev.

Nadzori pri vseh petih distributerjih

Inšpektorji so nadzore opravili pri vseh petih slovenskih distributerjih električne energije, ki upravljajo s tovrstnimi transformatorji - Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska.

Od distributerjev so pridobili sezname ciljnih transformatorjev z območja prve stopnje varstva pred sevanjem in podatek, za katere od teh so bile izvedene prve meritve elektromagnetnega sevanja ter ali so za kateri transformator presežene dovoljene mejne vrednosti, še piše STA.