Požar, ki je v nedeljo izbruhnil v hladilnem stolpu jedrske elektrarne v Zaporožju, je pogašen, so sporočile tamkajšnje ruske okupacijske oblasti. Po navedbah Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki ima na lokaciji osebje, ni prišlo do poslabšanja jedrske varnosti, tako Rusija kot Ukrajina pa ne poročata o povišanih ravneh sevanja.

Strokovnjaki IAEA so v večernih urah slišali več eksplozij in videli črn oblak dima, ki se vije s severnega območja elektrarne, je agencija ZN zapisala na omrežju X.

Po navedbah IAEA so jim iz nuklearke sporočili, da je bil hladilni stolp tarča napada brezpilotnih letal. V poznejši izjavi je IAEA sporočila, da so od pristojnih zahtevali takojšen dostop do prizadetega območja, da bi lahko ocenili škodo.

V Kijevu in Moskvi vzrok za požar pripisujejo eden drugemu

Ruski guverner delno zasedene ukrajinske regije Zaporožje Jevgenij Balicki je že v nedeljo za napad obtožil Ukrajino. Ruska agencija za jedrsko energijo (Rosatom) je v današnji izjavi Kijev obtožila jedrskega terorizma.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da so požar zanetili ruski okupatorji.

Zaradi incidenta ni prišlo do povišanja ravni sevanja, so potrdile vse vpletene strani.

Ruske sile so območje največje evropske jedrske elektrarne zasedle kmalu po invaziji konec februarja 2022. Vseh šest reaktorjev odtlej praviloma miruje in ne proizvaja elektrike, območje elektrarne pa je bilo zaradi neposredne bližine frontne črte večkrat tarča obstreljevanja.